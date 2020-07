Vettel: "Sapevamo che le Mercedes ci avrebbero doppiato"

Dopo la tremenda domenica in Stiria, quando sia Leclerc che Vettel sono entrati in contatto alla prima curva vedendosi costretti al ritiro dopo poche centinaia di metri, oggi in Ungheria entrambe le Rosse sono riuscite a vedere la bandiera a scacchi.

Questa potrebbe essere una notizia positiva, se non fosse l’unica notizia positiva di giornata. Sebastian Vettel ha chiuso al sesto posto, mentre Charles Leclerc, complice anche una scelta strategica controversa, non è riuscito a conquistare nemmeno un punto dopo aver tagliato il traguardo in undicesima posizione.

Una sconfitta netta quella patita dalla Ferrari, ma ciò che ha lasciato maggiormente perplessi sono i distacchi patiti dalla migliore SF1000 presente in classifica dalla Mercedes di Lewis Hamilton. Doppiata.

Che la Mercedes W11 fosse una vera e propria astronave si era già intuito nella prima gara in Austria, ma oggi sul circuito dell’Hungaroring la freccia nera ha mostrato tutta la sua supremazia nelle mani di Lewis Hamilton.

Vettel non si è detto sorpreso della differenza di prestazioni tra la Ferrari e la Mercedes, lanciando un segnale decisamente preoccupante.

“La prova di forza della Mercedes non è stata una sorpresa per me. Era già chiaro da prima della gara che ci avrebbero doppiato”.

Partire con la consapevolezza di essere doppiati non deve essere certamente un grande stimolo per un quattro volte campione del mondo alla sua ultima stagione in rosso. Seb, nonostante due sbavature in gara, ha estratto il massimo potenziale dalla SF1000, ma oggi un piazzamento era il massimo risultato possibile.

“E’ stata una giornata dove avrei potuto finire al massimo al quinto posto, non più in alto”.

E’ un mondiale marcato Mercedes e Seb ha voluto sottolineare come in una gara normale come quella odierna i valori in campo si sono ristabiliti.

“Siamo tornati alla normalità. La prima gara in Austria ha rappresentato una anomalia, mentre la seconda non siamo nemmeno riusciti a disputarla”.