Vettel: "Restare in Aston Martin? Dipende dalla crescita del team"

Carica lettore audio

Sebastian Vettel ha l’aurea del veterano, volto rilassato, capelli più lunghi del solito, e soprattutto risposte secche e opinioni ben chiare. Alla vigilia della sua sedicesima stagione di Formula 1 Seb un veterano lo è di fatto, visto che nella classifica di anzianità tra i piloti al via del Mondiale 2022 è preceduto solo da Fernando Alonso e Lewis Hamilton, e come tale ha una visione a lungo e breve termine.

Sa che non ha senso sbilanciarsi oggi sugli obiettivi 2022, difende senza giri di parole l’operato di Michael Masi, e in merito ai fatti di Abu Dhabi sottolinea un aspetto molto chiaro, ovvero che la Formula 1 deve mettere dei paletti per delimitare le esigenze richieste da chi spinge per lo spettacolo. Vettel ha parlato anche del suo futuro, ed anche qui è stato chiaro: la decisione che prenderà sarà legata ai progressi della squadra, alla prospettiva che prenderà forma quando toccherà con mano il potenziale e le capacità della squadra. Seb può aspettare ancora un po', ma deve essere convinto che la strada imboccata sia quella giusta.

Quali sono le tue ambizioni quest'anno? Cosa ti motiva di più a pochi giorni dai primi test?

“Le nuove monoposto, macchine completamente nuove. In questa fase particolare della stagione tutti sperano di essere al top, ma realisticamente spero che si possa iniziare con una forma migliore rispetto allo scorso anno. Rispetto alla stagione scorsa torneremo ad avere la possibilità di sviluppare la monoposto, quindi sarà un ritorno all’attività piena. Nel 2021 anno eravamo abbastanza consapevoli che avremmo affrontato un campionato lungo e difficile, quindi spero che questo sia migliore”.

In passato i punti di forza di questa squadra sono stati la semplicità e la velocità di reazione, e spesso il team è riuscito a superare quelle che sembravano le sue possibilità. Ora che si sta espandendo, credi che ci vorrà un po' più di tempo per raggiungere il successo?

“In passato la squadra è andata bene, ma spero che il presente sia migliore. È vero che il team sta crescendo, ed avere un rimescolamento nella gestione è un processo sempre un po' complicato che richiede tempo, ma speriamo di riuscire concretizzare dei buoni risultati in tempi accettabili, l’obiettivo è anche quello di diventare più reattivi nei vari processi. Credo che quest'anno per noi sarà un vero test che ci consentirà di metterci alla prova, l'anno scorso non abbiamo avuto la possibilità di lavorare come al solito, quest’anno potremo valutare sia la nuova macchina che la capacità che avremo di svilupparla”.

Lo scorso anno hai sottolineato in più occasioni di apprezzare molto Otmar (Szafnauer). Cosa pensi della sua partenza e dell’arrivo di Mike (Krack)?

“Otmar mi è sempre piaciuto e con lui ho sempre avuto un buon rapporto, francamente credo sia difficile non averlo! Aveva un ruolo decisamente centrale nella squadra, molti ragazzi nel team lo apprezzavano anche perché era parte del team da un periodo molto lungo, e la sua partenza comporta dei cambiamenti ovviamente non indifferenti. Ma guardando avanti, penso che Mike sia un acquisto fantastico e non vedo l'ora di lavorarci insieme, è passato molto tempo da quando abbiamo lavorato insieme, ma penso che sia una persona eccezionale e con un grande spirito, sono convinto che sarà un bel valore aggiunto per la squadra”.

Quali credi saranno le sfide principali che imporranno i nuovi regolamenti tecnici?

Se parliamo di guida la sfida principale per tutti noi sarà adattarci il più rapidamente possibile a queste vetture. Le differenze si sentono già sul simulatore, ma credo che in pista sarà diverso e che dipenderà non solo dalle nuove vetture in sé, quanto dalla bontà del singolo progetto. In questo momento della stagione non ho nessuna aspettativa, semplicemente perché la macchina possiamo solo guardarla, ed anche se parliamo degli avversari, finora credo che abbiamo visto solo dei manichini, ed è davvero impossibile capire chi ha lavorato bene e chi meno. I test ci daranno delle prime indicazioni, ma per quanto ci riguarda uno degli obiettivi chiave di quest'anno è dimostrare che stiamo lavorando nella giusta direzione, confermare che la struttura funziona e che possiamo costruire un'auto buona dall'inizio e migliorarla nel corso della stagione”.

Nel team sottolineano che c’è un piano quinquennale per arrivare a lottare per il titolo mondiale. Ti senti pronto a restare in squadra così a lungo?

“La risposta onesta è…non lo so. Penso che quest'anno porterà molte, molte novità, cresceremo per gradi, ma non ho una risposta alla domanda, oggi non ho in mente cosa accadrà in un periodo così lungo e a dirla tutta non so neanche a cosa potremo ambire nella stagione che sta per iniziare. Poi, ovviamente, sono cosciente che arriverà un momento in cui dovrò anche pensare al futuro, ma adesso sono davvero concentrato solo su ciò che ci aspetta in questo inizio di stagione”.

C’è però un qualcosa che possa spingerti a restare legato alla squadra?

“Ormai sono in questo sport da diversi anni, ho avuto delle stagioni molto buone ed altre meno, ed oggi mi sento in un gruppo con una grande spirito di squadra. L’obiettivo di tutti qui è chiarissimo, vogliamo crescere, progredire ed arrivare ad essere a giocarcela li davanti, e con il percorso che ho avuto nel corso degli anni non posso che avere anche io questo obiettivo. Se sarà così, credo che anche le scelte in chiave futura arriveranno di conseguenza”.

Ci eravamo lasciati ad Abu Dhabi, con una lunga coda polemica ancora non del tutto smorzata. Hai avuto modo di sentire la FIA? Credi che ci saranno cambiamenti in vista dell’inizio della nuova stagione?

“Non mi piace molto guardare indietro, ciò che è stato è stato, ma sono convinto che la chiave di tutto sia concentrarsi sulle esigenze dello sport, e non tanto sullo spettacolo. Alla fine, sarebbe stato comunque un gran finale al di là del vincitore, idealmente forse avrebbero meritato entrambi, ma lo sport è pensato per avere un solo campione. Tornando ad Abu Dhabi, ricordo che in gara mi sono chiesto come mai non fosse stato concesso di sdoppiarci, ma se c’è un protocollo e delle regole basta fare chiarezza e poi andare avanti senza polemiche”

Dopo Abu Dhabi hai avuto modo di parlare con Lewis? Hai temuto che potesse ritirarsi?

“Non ho idea di cosa abbia pensato, se ha valutato davvero di fermarsi o meno. Da quello che vedo è molto competitivo, ma è una domanda che dovete rivolgere a lui”.

Credi che Michael Masi sia a rischio come direttore di gara?

“È stato un peccato quanto accaduto, e sono convinto che alla base tutto i motivi siano legati a due tipologie di interessi, ovvero lo sport e lo spettacolo. A me, personalmente, lo spettacolo non interessa, per quanto mi riguarda questo è uno sport, ed anche molto competitivo. È giusto anche considerare che a volte non è facile essere nei panni dell'arbitro o nei panni di Michael, e personalmente credo che in questi anni abbia fatto un ottimo lavoro considerando che si è assunto la responsabilità imposta dal ruolo senza alcun preavviso, subito dopo la morte improvvisa di Charlie (Whiting). È stato davvero molto, molto concentrato, e determinato a fare un buon lavoro. Ma in merito al suo futuro non so nulla, personalmente spero che resti, perché credo che nel complesso abbia fatto un ottimo lavoro. So che ci siano molte polemiche in merito all'ultima gara, ma non le capisco, se si valuta uno scenario più ampio, ha operato davvero bene”.