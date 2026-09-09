Vettel: "Questa F1 è emozionante, ma non condivido tutto". E per il futuro, la sua idea è guardare al passato

Sul regolamento 2026 sono state spese molte parole, positive e negative, perché la situazione non è affatto bianco o nero. Da una parte, questo ciclo normativo sta producendo gare vivaci e movimentate, apprezzate da una buona fetta di pubblico: chi segue la Formula 1 vuole vedere azione e sorpassi, e quest’anno i duelli non mancano nemmeno su piste che negli ultimi anni avevano offerto GP monotoni e piatti.

Dall’altra parte, però, è inevitabile interrogarsi sulla qualità del prodotto. Vedere piloti che si superano con differenziali di velocità molto elevati non è ciò a cui la F1 deve aspirare, soprattutto quando lo stile di guida è fortemente condizionato dalla gestione della batteria. Per questo, già dal 2027 FIA e Formula 1 hanno introdotto correttivi mirati a ristabilire un equilibrio più credibile.

È proprio in questo equilibrio da ritrovare che si inserisce la riflessione di Sebastian Vettel sullo stato del regolamento. Il tedesco non ha mai nascosto di non essere un fan dei motori turbo-ibridi, fin dal 2014, ma questo non significa che abbia bocciato l’attuale ciclo tecnico.

Sebastian Vettel guida una Ferrari storica Foto di: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

“Penso che sia emozionante. Le corse sono emozionanti e so cosa intendete con questa domanda. Ed è per questo che è così emozionante. C’è molto di più da approfondire quando si guarda alla Formula 1. Ovviamente, dal punto di vista di un pilota, voglio guidare la miglior macchina e voglio vincere le gare. Ma allora, qual è la miglior macchina?”, ha raccontato Vettel durante il GP d’Italia.

La domanda è proprio questa: qual è la miglior macchina? A Monza, Vettel ha avuto la possibilità di guidare la F2002, la vettura con cui Michael Schumacher vinse il mondiale nel 2002, riaccendendo la memoria dei tifosi presenti e di chi seguiva da casa.

Un salto nel passato che è diventato anche un messaggio sul futuro. Da anni, infatti, Vettel sostiene l’introduzione dei carburanti completamente sostenibili come strada per far rivivere le glorie del passato in modo pulito. È lo stesso spirito con cui ha girato a Silverstone con la Williams FW41B del 1992 e con cui ha riportato in pista la F2002. Ed è esattamente lo spirito che, secondo Vettel, dovrebbe rappresentare il futuro della F1.

Sebastian Vettel a Monza con la Ferrari F2002 Foto di: Clive Rose / Getty Images

“La vettura del 2002 era all’epoca un’auto all’avanguardia, una pioniera, e rappresenta molto di ciò che la Formula 1 incarna. Le vetture di oggi fanno lo stesso e credo che si tratti di prestazione, precisione, disciplina, duro lavoro, ma anche responsabilità e capacità di portare tutto questo avanti. Quindi anche prendersi cura del futuro, cosa che queste vetture stanno cercando di fare”.

“Probabilmente non sono d’accordo su tutto ciò che abbiamo con il regolamento attuale dal punto di vista della guida, ma guardando avanti penso che ci sia una grande opportunità per coinvolgere le persone e, magari anche attraverso un momento come quello di oggi, ricordare loro cosa è stato questo sport, cosa è oggi e cosa dovrebbe essere e può essere in futuro, e farlo in modo responsabile”.

“Quindi una cosa non deve escludere l’altra. Credo che dobbiamo trovare pratiche che ci permettano di combinare tutto ciò che amiamo”.

Sebastian Vettel Foto di: Eric Le Galliot

La ricetta che Vettel immagina per il futuro è unire tecnologia e responsabilità, una visione che in parte coincide con quella della Formula 1. Il progetto per il prossimo ciclo tecnico prevede un V8 accompagnato da un piccolo KERS, così da mantenere una componente elettrica. È la direzione auspicata da molti piloti: le vetture attuali sono un capolavoro tecnologico, ma la sensazione diffusa è che manchi quell’anima che si percepiva anni fa.

“Penso che non esista una soluzione che risolva tutti i problemi. Credo che nel paddock ci siano molte persone – e io sono stato una di loro – che hanno cercato quel 'silver bullet', qualcosa che ti spinga avanti e ti dia un vantaggio. Ma non esiste un singolo elemento. È sempre una combinazione di tanti fattori. Penso che i carburanti sostenibili siano il passo avanti quando si guarda alla Formula 1 e alle corse. Hanno un enorme potenziale non solo per la F1, ma anche per ispirare altre categorie”.

“Poi, quando si pensa alla prossima generazione di vetture, c’è molto potenziale per farlo in modo responsabile, perché alcune soluzioni che dal punto di vista tecnologico possono essere incredibili potrebbero non essere trasferibili alla strada. Credo che ci sia anche una responsabilità in questo. Se quella possibilità non esiste più e si arriva a un punto in cui si è pronti a semplificare, si può comunque essere responsabili e dare l’esempio in modi diversi e su percorsi diversi”.

“Non solo in pista, ma anche accanto alla pista. Sono curioso di vedere cosa porterà il futuro, perché penso che la Formula 1 abbia tanti valori positivi che mi hanno formato e ispirato nella mia vita e che toccano molte persone in tutto il mondo”.