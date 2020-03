Vettel: "Piloti pronti a tirare il freno a mano se necessario"

Nella paddock di Melbourne c'era già inquietudine riguardo ai rischi che il Circus si sta prendendo portando avanti la sua gara d'apertura e la notizia della positività al Coronavirus di un membro della McLaren non ha fatto che peggiorare la situazione.

I vertici sanitari australiani hanno chiarito che qualsiasi squadra che ha un membro dello staff infetto verrà messa in quarantena, cosa che tra le altre cose la McLaren ha fatto autonomamente, annunciando il suo ritiro dal GP d'Australia e questo potrebbe essere sufficiente a far annullare la gara.

Tuttavia, Vettel ha detto che se la situazione dovesse peggiorare a Melbourne, i piloti avrebbero la forza per alzarsi ed imporre che la gara venga fermata.

"Spero che anche gli altri siano d'accordo, ma anche che non si arrivi così lontano. Ma se dovesse succedere, allora tireremo sicuramente il freno a mano" ha detto il tedesco, prima che si diffondesse la notizia del ritiro della McLaren.

"Penso che siamo un gruppo di 20 ragazzi e che negli ultimi anni ci siamo già riuniti per varie circostanze ed argomenti, quindi credo che condividiamo le nostre opinioni su decisioni importanti come quella. Penso che saremmo abbastanza maturi da riuscire a prenderci cura di noi stessi e tirare il freno a mano se necessario".

I piloti di F1 sono stati in contatto con i vertici del Circus per quanto riguarda il modo migliore per affrontare la situazione del Coronavirus in Australia.

Resta inteso che la Grand Prix Driver Association (GPDA) voleva garantire che la F1 avrebbe minimizzato le possibilità di contagio, motivo per cui sono state cancellate le sessioni di autografi e tutti gli eventi che prevedevano un contatto ravvicinato.