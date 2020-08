Vettel: "Penso che nessuno abbia cattive intenzioni"

Se da una parte del box c'è un Charles Leclerc che riesce a stupire con il quarto tempo, il rovescio della medaglia in casa Ferrari è il weekend nero che sta vivendo Sebastian Vettel a Silverstone.

Ieri è stato fermato subito nel primo turno di prove libere, a causa di un problema all'intercooler della sua SF1000. Nel secondo e nel terzo turno di prove libere poi ha avuto qualcosa che lo infastidiva sulla pedaliera, quindi è normale che il tedesco non sia arrivato in qualifica con il giusto feeling e si è visto.

Il quattro volte iridato è praticamente l'unico dei big che non è riuscito a passare il taglio della Q2 con le gomme medie e quindi domani al via monterà le gomme soft. Ma il suo miglior giro in Q3 è stato cancellato per essere andato oltre i limiti della pista alla Copse, quindi si dovrà anche schierare decimo.

Il bilancio quindi non poteva essere positivo quando si è presentato ai microfoni delle televisioni: "Ovviamente, non è stata una buona qualifica, credo che ci sia mancata la velocità. Non siamo riusciti a passare la Q2 con le gomme medie: pensavo che la pista fosse in condizioni peggiori, quindi ho provato ad andare prima con le soft e poi con le medie, ma non ha funzionato".

Con tutte le difficoltà che ha incontrato in questo fine settimana, Seb ha confermato di non essere riuscito a trovare il giusto feeling con la sua monoposto.

"Ho faticato a trovare il ritmo. La macchina non era troppo male, ma non era adatta a me oggi. Ho fatto fatica anche perché ieri ho fatto pochissimi giri, soprattutto in condizioni da qualifica, e stamattina non è stato semplice trovare il ritmo. Domani comunque le proverò tutte e vedremo quale sarà il risultato".

Pensando alla gara, partire con le gomme soft non è sicuramente la condizione ideale, anche perché la SF1000 non le "digerisce" troppo, ma domani proverà a fare del suo meglio. Anche perché peggio di così è difficile che possa andare.

"Guardando a domani, partire con le gomme soft non è ideale, ma la situazione è questa e dobbiamo cercare di sfruttarla al massimo. Sono relativamente fiducioso che domani andrà meglio. Non so quanto però. Non posso promettere nulla, ma non può andare peggio...".

Pur ammettendo che non è facile vivere questo momento di crisi da separato in casa, Vettel ha anche chiarito di non aver fatto cattivi pensieri di fronte alle difficoltà di questo fine settimana.

"Credo che i ragazzi stiano dando il massimo. Non credo che ci siano cattive intenzioni da parte di nessuno. Abbiamo avuto qualche problema ieri e oggi, ma dobbiamo guardare avanti e cercare di venirne fuori" ha concluso.