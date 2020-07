Esteban Ocon è l'unica certezza della Renault per la prossima stagione. La squadra di Enstone non è riuscita a convincere Daniel Ricciardo a rimanere, con l'australiano che ha deciso di cedere alla corte della McLaren, quindi ora deve trovare un sostituto da affiancare al francese.

Tra i nomi più chiacchierati durante il lockdown ci sono stati quelli di due grandi campioni come Fernando Alonso e Sebastian Vettel: lo spagnolo potrebbe tornare per la terza volta nel team con cui ha vinto i suoi due titoli iridati, dopo due stagioni d'assenza dal Circus.

Il quattro volte iridato invece deve trovare un volante dopo aver deciso di terminare la sua avventura con la Ferrari al termine del 2020, quando andrà in scadenza il suo contratto con il Cavallino.

Durante la conferenza stampa che ha aperto il weekend del Gran Premio d'Austria, Ocon non ha avuto grossi dubbi quando gli è stato domandato se avesse una preferenza come compagno di box e bisogna dire che Esteban non ci ha girato troppo intorno.

"Durante il lockdown, naturalmente, questa domanda mi è stata fatta molte volte ed ho sempre risposto molto onestamente, dicendo che quella che sarebbe la mia scelta personale non ha alcuna relazione con ciò che farà la squadra" ha detto Ocon.

"Ho un ottimo rapporto con Fernando. L'unico pilota di Formula 1 con cui ho scambiato il casco è lui. I suoi duelli con Michael (Schumacher) sono quelli che mi hanno fatto innamorare di questo sport".

"Non so se lui si unirà a noi o meno, ma se sicuramente dovesse tornare a correre, ne sarei molto felice" ha concluso.