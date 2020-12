Vettel: "Non parlo". Ma riscrive e canta Azzurro per la Ferrari!

Si è conclusa sulle note di 'Azzurro' l'avventura in Ferrari di Sebastian Vettel.

Non eravamo a Sanremo, ma ad Abu Dhabi per l'ultimo Gran Premio di F1 del 2020, ma soprattutto il termine della storia tra la Scuderia di Maranello e il tedesco.

Dopo un anomino 14° posto ottenuto a Yas Marina - che per altro preferisce non commentare - Vettel ha aperto la radio e cantato una sua personalissima versione del brano inciso da Adriano Celentano, sostituendo il testo originale di Vito Pallavicini e cercando di replicare la linea musicale di Paolo Conte per ringraziare il team del Cavallino Rampante.

"Oggi della gara è meglio non parlare, sono contento di tornare a casa dalla mia famiglia per vivere Natale e Capodanno assieme, con la speranza che il 2021 sia migliore, senza sto c***o di Covid!", commenta Seb nel ring delle interviste.

"Un lato di me è felice di aver concluso la stagione, l'altro invece è triste. Ho vissuto 6 anni molto speciali in Ferrari. All'inizio è stato un sogno, la fine purtroppo si è rivelata triste, ma è andata così e lo accetto".

Da domani, smessi i panni della Ferrari, il quattro volte Campione del Mondo vestirà quelli della nuova scuderia Aston Martin che nascerà sulle basi dell'attuale Racing Point, con rinnovato entusiasmo e nuovi traguardi a cui puntare.

"Sono contento di poter guardare avanti e fare un ulteriore passo in carriera, mi dispiace lasciare la Ferrari perché questa squadra ha sempre dimostrato un grande affetto per me. Mi mancherà".

"Ora andrò ai box per un'ultima volta per ringraziare i ragazzi, poi da gennaio penseremo a lavorare con la Aston Martin".

E la canzone? Il testo rivisto da Vettel - strofa e ritornello - ve lo riportiamo qui sotto esattamente come da lui pensato e interpretato.

Voi siete la squadra Rossa,

appassionati, arrenderete mai.

La mia fermata sta arrivando,

mi è piaciuto stare con voi.

(Ho) Sentito la vostra magia,

una sensazione straordinaria.

Ragazzi, io vi ringrazio per avermi (preso)

mi mancherete.

Un saluto a tutti voi a Maranello,

meritate (di essere) menzionati qui.

E adesso io quasi quasi dirò addio

e auguro, auguro il meglio!

Auguro di essere felici,

ma di più, essere sani!