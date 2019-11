Vettel: "Nel T3 la gomma si surriscalda ed è difficile guidare"

La prima giornata di prove del Gran Premio di Abu Dhabi non è stata facile per Sebastian Vettel e la Ferrari. Il tedesco ha chiuso la giornata al quarto posto, con un ritardo di poco più di quattro decimi nei confronti del miglior tempo di Valtteri Bottas.

Va ricordato però che il pilota della Mercedes domenica dovrà scattare dal fondo dello schieramento, avendo montato una nuova power unit completa, e che il distacco dall'altra Freccia d'Argento di Lewis Hamilton è minimo per entrambe le Rosse.

Le difficoltà delle SF90 nel terzo settore del tracciato di Yas Marina però sono parse piuttosto evidenti e la riprova è arrivata dall'incidente di quale si è reso protagonista alla curva 11 nel corso della prima sessione, danneggiando anche il cambio della sua monoposto, che però fortunatamente era quello del venerdì, quindi non lo farà incappare in nessuna penalità.

"Eravamo un po' in lotta con gli stessi problemi delle ultime gara: sappiamo che in queste curve di velocità un po' medio-bassa ci manca qualcosa e non siamo rapidi come gli altri" ha detto Vettel a fine giornata ai microfoni di Sky Sport F1 HD.

"Soprattutto nel terzo settore abbiamo sofferto molto, fatichiamo quando la gomma si surriscalda e la macchina diventa molto difficile da guidare. Appena vai un pelo oltre il limite, diventa tutto complicato, ma siamo qui proprio per cercare il limite".

"Comunque faremo del nostro meglio per migliorare l'assetto, sperando che ci possa bastare per lottare per qualcosa di importante. Ma lo capiremo meglio domani".

Non essendo presente ieri, avendo avuto un permesso legato alla nascita del suo terzo figlio, il quattro volte campione del mondo è stato chiamato a tornare anche sull'incidente in Brasile con Charles Leclerc e sul successivo chiarimento avvenuto a Maranello.

"Non ci credo che ci sia molto di più da comprendere. Entrambi siamo scontenti dell'esito, perché non abbiamo concluso la gara. Comunque credo che siamo entrambi due persone adulte, abbiamo parlato sia tra di noi che con Mattia (Binotto) ed abbiamo cercato di analizzare il più possibile e poi di voltare pagina. E' chiaro che però non vogliamo che si ripeta più una cosa del genere" ha concluso.