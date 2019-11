Vettel ne ha per tutti, dal ragazzo selfie ai trofei "di m..."

La cerimonia del podio del GP del Messico si svolge nella sezione dello stadio del circuito, al Foro Sol, e quest'anno è stato costruito anche una sorta di ascensore per far salire anche la vettura del vincitore Lewis Hamilton, che è arrivato sul podio proprio insieme alla sua vettura, mentre Vettel e Valtteri Bottas lo attendevano sul podio come di consueto.

Per tutta il fine settimana, il GP del Messico ha offerto delle rappresentazioni vibranti della sua cultura nel paddock e i primi tre sono stati raggiunti sul podio da "Mario Achi", la mascotte del GP, che ha cercato di fare un selfie, ma è stato respinto da Vettel.

"Penso che sia stato bello" ha detto Vettel riguardo alla cerimonia. "Non mi è piaciuto però quando il ragazzo selfie ha provato ad entrare nella foto, quindi l'ho respinto. Io comunque non sono un grande appassionato dei selfie".

"Anche portare la macchina sul podio è stato bello. E' un modo carino per coinvolgere tutto lo stadio e la folla".

"Mi è piaciuta la maggior parte delle cose, tranne il selfie e i trofei. E' un peccato. Fai una gara importante, ci hai messo tanto impegno e poi ottieni questi trofei di merda...".

Vettel aveva già criticato i trofei basati sugli sponsor e desidera un ritorno a quelli più tradizionali, piuttosto che quelli troppo legati ad un brand.

"In futuro si potrebbe pensare a qualcosa di carino, più tradizionale del Messico, perché è un peccato" ha detto Vettel.

"C'è scritto Heineken dappertutto! Non è necessario avere la stella anche sul trofeo".

"Ci vuole qualcosa di bello come i trofei che c'erano qui quando la Formula 1 correva in passato".

Sul discorso di portare la vettura vincente sul podio, Vettel ha aggiunto: "Non si adatta dappertutto, ma qui ha senso".