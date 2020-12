Vettel: "Mick Schumacher deve trovare la sua strada in F1"

Sebastian Vettel ha stretto una forte amicizia con il suo idolo Michael Schumacher durante il suo periodo di ascesa in Formula 1 e negli anni si è avvicinato anche al figlio ventunenne Mick che il prossimo anno debutterà nella massima categoria con i colori della Haas.

Oltre ad essere amici fuori dalla pista, Vettel e Mick Schumacher hanno anche corso insieme per il team Germany alla Race of Champions del 2019 in Messico, proseguendo così una tradizione iniziata tra Sebastian ed il sette volte campione del mondo di Formula 1.

L’ex pilota Ferrari, che il prossimo anno correrà con la Aston Martin, ha evidenziato che sarà prodigo di consigli per il rookie tedesco nel 2021.

“Sono felice di aiutarlo fin dove possibile. E’ un ragazzo fantastico ed ovviamente ho un legame speciale con suo padre” ha dichiarato Sebastian a Motorsport.com.

“E’ un peccato che Michael non sia in grado di assistere alla progressione di Mick degli ultimi anni ed al suo passaggio in Formula 1”.

“E’ una persona che mi piace molto, andiamo d’accordo e sarà felice di dirgli tutto quello che so”.

Mick Schumacher farà il suo debutto in Formula 1 dopo aver conquistato il titolo di campione F2 nel 2020. Il tedesco ha dichiarato più volte come Vettel per lui sia un mentore così come il papà Michael lo è stato per il quattro volte campione del mondo.

“Sono lusingato, ovviamente. Ho visto suo padre vincere molte più gare di quante Mick ne abbia viste vincere a me, ma sono felice di poterlo aiutare” ha risposto l’ex pilota Ferrari che ha poi aggiunto come Schumacher jr. sarà costretto a seguire in modo autonomo il proprio percorso.

“Penso che per lui sarà molto importante trovare la sua strada e seguirla, ma sto cercando di replicare quanto Michael ha fatto con me in passato quando mi ha dato dei consigli”.

“In lui rivedo cose che ho vissuto nella mia carriera e cercherò di aiutarlo sia in pista che fuori”.