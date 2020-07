Vettel: "Mi aspettavo di avere più carico aerodinamico"

A differenza di Leclerc, Sebastian Vettel è riuscito ad accedere in Q3 nelle Qualifiche del GP di Stiria, facendo meglio di una settimana fa quando fu lui a essere eliminato al termine della Q2.

Il tedesco della Ferrari si è però detto deluso di queste Qualifiche, che hanno certificato le difficoltà di una Ferrari nata male sia su pista asciutta che su pista bagnata. Inoltre, gli aggiornamenti arrivati da Maranello che avrebbero dovuto garantire maggior carico aerodinamico, non hanno dato tutti gli effetti sperati.

"Oggi non è stata una buona qualifica. Non quanto sperassimo. Abbiamo visto in tutte e tre le sessioni che abbiamo avuto grosse difficoltà, speravo di avere più downforce", ha dichiarato al termine delle Qualifiche Sebastian Vettel.

"Penso proprio che la nostra macchina non avesse l'assetto giusto per la pioggia ed era difficile far funzionare le gomme. La visuale era ostruita, ma quando non hai la velocità tutto diventa più complicato".

Il momento più complicato per la Ferrari si è rivelato essere il lasso di tempo tra l'ultima parte della Q2 - dove è stato eliminato Leclerc - e l'inizio della Q3. Vettel ha infatti confermato questa impressione.

"Abbiamo avuto un sacco di acquaplaning, specialmente alla fine della Q2 e all'inizio della Q3. Non è certo stata una situazione ideale. Dobbiamo imparare più che possiamo da queste qualifiche in vista della prossima sessione bagnata che troveremo durante l'anno".

L'avvio del Mondiale 2020 è stato sino a ora deludente per la Ferrari, almeno dal punto di vista delle prestazioni. Ripetere l'exploit di una settimana fa, a oggi, sembra impossibile, ma Vettel rimane positivo e guarda avanti con fiducia. Forse perché sa di non aver nulla da perdere.

"E' ancora un'annata molto lunga e cercheremo di migliorare di gara in gara. Però il resto è tutto da vedere. Al momento non siamo contenti della nostra posizione, dovremo cercare di tirare fuori tutto dalla macchina".

"Ci aspettavamo molto di più, ma la situazione è questa. Cercheremo di dare il massimo e speriamo che passo dopo passo, aggiornamento dopo aggiornamento, la macchina possa andare meglio. Speriamo di crescere così. Ma quello che abbiamo fatto sino a ora di certo non va bene".