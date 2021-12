Vettel e l'evento di kart per donne: "Meglio agire che parlare"

Il pilota dell'Aston Martin è sempre stato piuttosto attivo quest'anno nel promuovere l'uguaglianza, aperto sul fatto di essere a disagio per quanto riguarda alcuni degli atteggiamenti verso le donne che sono comuni in Arabia Saudita.

Piuttosto che scegliere di parlare dicendo ciò che non gli piace, il tedesco si è attivato per capire meglio la situazione, affittando una pista di kart locale e invitando alcune donne pilota del posto, con le quali ha parlato della reale situazione.

"Ovviamente si è parlato tanto e si è pensato molto alla gara qui, dato che è la prima volta che corriamo in Arabia Saudita", ha detto Vettel.

"Avevamo un sacco di dubbi in testa, quindi ho pensato a cosa potessi fare. C'è stata tanta attenzione sugli esempi negativi, come le carenze di alcuni paesi verso i diritti umani e altre cose, quindi ho cercato di pensare agli aspetti positivi".

"Ho organizzato il mio evento di kart oggi creando l'hashtag #raceforwomen; un gruppo di sette o otto ragazze erano in pista con noi".

"Abbiamo allestito un bell'evento solo per loro e ho cercato di trasmettere alcune delle mie esperienze di vita e in pista, per fare qualcosa insieme e accrescere la loro fiducia".

Sebastian Vettel, Aston Martin Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

L'Arabia Saudita solo negli ultimi anni ha permesso alle donne di guidare e Vettel ha invitato ragazze con varie esperienza; da quelle che hanno corso a quelle che non avevano licenze.

L'evento è stato divertente per le partecipanti e il 4 volte Campione del Mondo di F1 ha ammesso di aver guadagnato qualcosa.

"Devo dire che sono stato ispirato dalle loro storie, dal loro passato e dalla positività sul cambiamento nel paese".

"È vero che se guardiamo attraverso l'ottica occidentale o europea, ci sono ancora molte cose che dovrebbero essere migliorate e affrontate. Ma è anche vero che alcune cose stanno cambiando e per quelle persone questo fa un'enorme differenza".

"Alla fine, è molto difficile per noi venire in un paese dove passiamo solo un paio di giorni giudicando al meglio ciò che vediamo, ma senza conoscere esattamente il contesto e le persone".

"In questo modo penso che sia stato importante per me conoscere queste donne. Credo sia stata una giornata memorabile e stimolante, e un ottimo modo per dare il via al fine settimana. Come ho detto concentrandomi sul positivo".