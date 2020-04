Vettel: "Il Mondiale è sempre il Mondiale, anche con 10 gare"

La F1 avrebbe dovuto affrontare la sua stagione più lunga di sempre, con un record di 22 gare che era nel programma originale.

Tuttavia, la pandemia del Coronavirus ha fatto deragliare questi piani, e la F1 non è più sicura di quante gare potrà disputare quest'anno.

Un'idea che si sta considerando è quella di iniziare la stagione in Austria a luglio, con un evento a porte chiuse, ma questo dipenderà dall'abolizione delle restrizioni di viaggio.

La probabilità che la F1 riesca a disputare una stagione di 15-18 gare sembra essere improbabile, ma la situazione sta cambiando velocemente e nessuno può prevedere come si svilupperanno le cose nei prossimi mesi.

Ma anche se il campionato si ridurrà a sole 10 gare, Vettel insiste sul fatto che l'eventuale vincitore del titolo sarà altrettanto degno.

Parlando dalla sua casa in Svizzera in videoconferenza, Vettel ha detto: "Non so come ci si sentirebbe, perché non abbiamo mai avuto una circostanza del genere".

"Prima facevano meno gare in passato e ora ne facevamo di più, ma non credo che faccia una grande differenza".

"Ovviamente una stagione è una stagione, che si tratti di 10, 15, 20 o 25 gare. Quindi devi comunque essere quello più consistente".

"Con meno gare, ogni gara è più importante, ma il titolo sarebbe comunque il titolo. Quindi la strada è ancora lunga perché ogni singolo weekend di gara è una lunga strada. Ci saranno ancora un sacco di cose da sistemare".

Vettel ritiene, tuttavia, che sia ancora troppo presto per iniziare a pensare troppo a ciò che potrebbe accadere.

"Penso che in questa fase, nessuno sa davvero cosa aspettarsi da quest'anno, da questa stagione", ha spiegato.

"Forse questa stagione arriverà in parte nel prossimo anno. Non lo so. ci sono molte idee, molte opzioni, ma penso che dobbiamo avere pazienza ed aspettare".