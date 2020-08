Vettel: "Il 14° tempo? Dipinge un quadro realistico"

Una batosta dura da digerire. Non si può commentare in altro modo la sessione di qualifiche disputata dalla Ferrari sullo splendido tracciato di Spa-Francorchamps dove Charles Leclerc e Sebastian Vettel sono riusciti a superare soffrendo il Q1 per poi chiudere con il tredicesimo ed il quattordicesimo tempo con distacchi imbarazzanti.

Su un circuito che mette a nudo tutte le proprietà della monoposto le SF1000 di Seb e Charles hanno mostrato tutti i loro limiti di telaio, di aerodinamica, di motore e nel mandare le gomme nella corretta temperatura di esercizio.

Charles è riuscito a chiudere la sessione in Q2 con un ritardo da Hamilton (con Pirelli gialle) di 9 decimi, mentre Sebastian ha pagato un ritardo di 1’’2 riuscendo a tenere alle proprie spalle solamente la modesta Williams di George Russell.

Vettel non si è nascosto dietro ad un dito quando è giunto davanti ai microfoni di Sky Sport F1 HD parlando di un risultato che evidenzia il reale valore attuale della Ferrari.

“E’ un quadro realistico purtroppo. I tempi di oggi dimostrano quanto la nostra vettura può fare su questo circuito”.

Sebastian, così come fatto ieri, ha puntato l’indice contro le difficoltà nel trovare l’assetto corretto per affrontare i 7 impegnativi chilometri del tracciato di Spa-Francorchamps. Nonostante il grande lavoro svolto dagli uomini del team nel corso della serata di ieri, anche oggi la SF1000 si è rivelata una monoposto inguidabile da parte dei piloti.

“C’è stato qualcosa di sbagliato nell’assetto sin dal venerdì che non ci ha permesso di giocarci le nostre carte. Questa è la vettura che abbiamo adesso e questi sono i risultati che possiamo fare in questo momento”.

Che stimoli può avere un quattro volte campione del mondo nell’avere quale obiettivo massimo quello di tentare di superare la Q2 per entrare in Q3 e beccare comunque un distacco importante dalla Mercedes? Se sei un professionista come Sebastian Vettel gli stimoli li trovi ugualmente per cercare di tirare il meglio da una situazione più complicata del previsto.

“Beh, è il mio lavoro e mi piace. Ovviamente non è emozionante rischiare di essere eliminati già nel Q1 e fare tredicesimo e quattordicesimo. Stamattina sembrava difficile addirittura entrare nel Q2. Ovviamente non è un successo, vedremo cosa accadrà domani”.