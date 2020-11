Vettel: "Con le slick forse avremmo potuto vincere"

Nella giornata in cui Lewis Hamilton ha scritto una nuova pagina di storia della Formula 1 conquistando il settimo titolo mondiale, la Ferrari ha ritrovato il podio e Sebastian Vettel.

Il tedesco, ormai alle battute conclusive della sua avventura a Maranello, è stato protagonista di una corsa da applausi. Magistrale con le gomme da bagnato, intelligente nel trovare il giusto compromesso quando ha montato le intermedie, Vettel è riuscito negli ultimi metri a beffare Charles Leclerc per strappare al suo compagno di team il terzo posto.

L’immagine più bella, però, Seb l’ha regalata una volta uscito dall’abitacolo della sua monoposto quando è andato a complimentarsi con Hamilton, ancora seduto dentro la sua Mercedes, stringendogli la mano e dicendogli: “Oggi hai fatto la storia”.

In Turchia Seb ha ritrovato quel sorriso che una stagione maledettamente complicata gli aveva tolto dal volto.

“E’ stata una gara lunga ed intensa, ma anche divertente. Ho avuto un ottimo primo giro e mi sono ritrovato immediatamente in quarta posizione. Con le full wet mi trovavo davvero a mio agio, mentre con le intermedie ho sofferto parecchio”.

“Ho ritrovato il passo soltanto verso la fine. L’ultimo giro è stato particolarmente intenso. Di sicuro non mi aspettavo di riuscire a salire sul podio, ma sono molto contento. E’ stata una bella gara corsa in condizioni insidiose”.

In una gara dalle mille emozioni, sono stati gli ultimi metri a regalare a Vettel il primo podio stagionale. Seb ha approfittato della dura lotta tra Leclerc e Perez per il secondo posto e quando il monegasco ha esagerato in staccata lo ha infilato senza timori.

“Ho visto che Charles era molto vicino a Sergio e sapevo che Perez stava faticando parecchio con le gomme. Nei giri precedenti stavo già recuperando terreno su di loro e vedevo che erano in lotta. Appena ho visto il bloccaggio di Charles ho capito che avevo una opportunità”.

Il tremendo asfalto del tracciato dell’Istanbul Park ha costretto tutti i piloti a compiere incredibili acrobazie sia con le full wet che con le intermedie.

Giro dopo giro, però, le traiettorie sono andate asciugandosi ma nessuno ha voluto rischiare di passare alle slick. Vettel ha confessato di aver pensato a questa scelta e si è detto certo con le gomme da asciutto, forse, avrebbe avuto una chance di lottare per la vittoria.

“Negli ultimi 20 giri pensavo se fosse il caso di mettere le gomme da asciutto. Le intermedie erano usurate ed erano come delle slick, ma poi mi era arrivata la comunicazione che sarebbe arrivata la pioggia nell’ultimo giro”.

“Mi sarebbe piaciuto montare le gomme da asciutto. Credo che avremmo avuto una chance di vincere, ma sono contento lo stesso. E’ stato un risultato positivo in un anno difficile”.