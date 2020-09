Vettel ci crede: "Possiamo fare molto meglio"

Anche sul tracciato del Mugello, palcoscenico dei 1000 Gran Premi della Ferrari in Formula 1, la SF1000 non ha brillato.

Le deludenti performance viste a Spa ed a Monza sembra possano ripetersi anche sul circuito toscano ed i tempi ottenuti oggi da Charles Leclerc e Sebastian Vettel non fanno presagire nulla di buono.

Il tedesco, fresco di contratto con la Aston Martin dal 2021, ha faticato in entrambe le sessioni. Al termine della FP1 Vettel ha chiuso con il tredicesimo crono ad 1’’3 dal riferimento firmato Bottas, mentre al pomeriggio Seb non è riuscito a fare meglio di 1’18’’498 salendo al dodicesimo posto nella classifica dei tempi con 1’’5 di ritardo dal finlandese della Mercedes.

Vettel ha vissuto una seconda sessione di libere piuttosto tormentata e condita da un innocuo testacoda e da un problema tecnico che ha ammutolito il motore della sua Ferrari all'ingresso della prima delle Biondetti.

Seb ha lamentato una carenza di bilanciamento sulla sua SF1000, ma come sempre ha cercato di guardare il bicchiere mezzo pieno confidando nel lavoro che svolgeranno i suoi meccanici.

“Al momento stiamo ancora cercando il bilanciamento ideale e credo che ci attenderà molto lavoro per trovare un compromesso soddisfacente. Al momento non sono soddisfatto, ma è solo venerdì e questa è una giornata dedicata allo studio ed alla comprensione degli assetti”.

Il tedesco si è detto sicuro che le prestazioni sino ad ora opache viste oggi possano migliorare già da domani, ma tutto dipenderà dall’equilibrio che si riuscirà a trovare con l’assetto.

“Sono certo che le prestazioni della vettura possano essere decisamente migliori, ma sarà una dura lotta. E’ un circuito complesso per quel che riguarda l’equilibrio che vorresti della macchina, ma sono certo che riusciremo a trovare qualche dettaglio che ci consentirà di migliorare”.

La Formula 1 è finalmente sbarcato sul tracciato del Mugello per ospitare un weekend di gara ed il tedesco ha speso parole d’amore per il circuito toscano giudicandolo fantastico da guidare al volante di una monoposto della massima serie.

“Per noi piloti è un bel tracciato, immerso in un panorama fantastico, e guidare qui è davvero speciale. Ovviamente le caratteristiche della pista mettono a dura prova le gomme. Riesci a fare un giro in un modo e quello successivo in un altro, ma in definitiva è un circuito davvero bello da percorrere con una Formula 1”.

Informazioni aggiuntive di Luke Smith