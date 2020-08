Vettel: "Beffato dal cordolo e da una strategia sbagliata!"

Per Sebastian Vettel la stagione 2020 di Formula 1 non è solo l'ultima da pilota della Ferrari, ma anche una serie di gare che si stanno tramutando in un vero e proprio incubo. Le scarse prestazioni della Ferrari SF1000, unite ai soliti errori in gara da parte sua, stanno rendendo l'estate del tedesco a dir poco terribile.

Il GP 70° Anniversario era già partito male ieri con una qualifica ben al di sotto delle aspettative, in cui Vettel non era riuscito a passare il taglio della Q2. Oggi è arrivato il resto che, se possibile, si è dimostrato anche peggiore. Alla curva 1, poche centinaia di metri dopo il via della gara, Sebastian è passato sul cordolo interno, perdendo aderenza e finendo subito in testacoda.

Una volta ripresa la via della pista, Vettel si è trovato in ultima posizione ed è stato costretto a provare una rimonta molto difficile, date le difficoltà che ha incontrato nell'arco dell'ultima settimana dal punto di vista tecnico che, però, sembrano sfociare anche in campo emotivo e motivazionale.

"Siamo reduci da due settimane molto negative, non so cosa sia successo in termini di passo. E' un po' strano. Di certo al momento non sono le migliori giornate per me, è un po' frustrante", ha ammesso Sebastian al termine della gara.

"Oggi ho provato a fare qualcosa, però il modo in cui mi sono girato al primo giro non ha aiutato. Non so cosa sia successo, perché io ho cercato di tenermi fuori dai guai ma ho avvertito un colpo, deve essere stato il cordolo, e questo mi ha fatto perdere aderenza e mi ha fatto girare. Mi ha colto di sorpresa".

Il 4 volte iridato ha poi puntato il dito contro la strategia pensata dal team, che ha definito senza mezzi termini opposta a quanto avrebbero dovuto fare.

"Sono poi riuscito a tornare in gruppo molto rapidamente, ma la strategia non è stata grandiosa. Abbiamo fatto esattamente ciò che volevamo evitare, quindi non so cosa abbiano pensato al muretto in quel momento, ma andiamo avanti...".

Infine, Seb ha continuato a parlare di un comportamento che non cambia da parte della SF1000, sebbene il suo feeling con la Rossa sia migliorato leggermente nell'arco di questo fine settimana.

"Onestamente credo che il mio passo credo che sia stato lo stesso per tutte e due le gare disputate a Silverstone, non credo che ci sia stato un miglioramento. Il feeling era un po' meglio rispetto alla settimana passata, ma le prestazioni erano le medesime. Il passo era lo stesso".

"E questo è un punto interrogativo, ma non posso farci molto. Dovrò cercare di continuare a fare del mio meglio e mantenere la calma il più possibile, guardando avanti alla prossima settimana".