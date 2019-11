Vettel: "Avremmo potuto provare una strategia più inventiva"

La prima fila tutta rossa non è bastata alla Ferrari per tornare dal Messico con la quarta vittoria stagionale. Charles Leclerc e Sebastian Vettel sono stati primo e secondo nel primo stint di gara, ma poi la Mercedes ha stupito tutti con una strategia alternativa.

Ha anticipato il pit stop di Lewis Hamilton rispetto a quello di Vettel, che come lui era su una sola sosta (Leclerc invece aveva optato per due), ma è comunque riuscito a gestire per quasi 50 giri le gomme dure in maniera magistrale, andando ad imporsi davanti al tedesco, che nel finale ha anche dovuto difendersi dal ritorno di Valtteri Bottas.

"Sorprendentemente, le gomme dure hanno funzionato molto bene. E' stata una gara molto intensa e per fortuna sono riuscito a tenermi dietro Bottas, anche se mi ha messo molta pressione alla fine" ha detto Vettel appena prima di salire sul podio.

"Sono riuscito a spostare l'attenzione su Lewis solo alla fine, anche se lui è riuscito a gestire molto bene il ritmo per tutto il secondo stint ed aveva ancora abbastanza gomme quando ci siamo avvicinati, quindi ci ha tenuti dietro" ha aggiunto.

Prima di concludere, però, non ha risparmiato una frecciatina al muretto del Cavallino, legato alla strategia odierna.

"Sono contento, perché penso che sia stata una bella gara, anche se a livello di strategia forse avremmo potuto provare qualcosa di più inventivo per vincere" ha concluso.