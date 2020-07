Sebastian Vettel è pronto e voglioso di tornare al volante della Ferrari per il Gran Premio di Gran Bretagna.

Domenica Silverstone ospita il quarto round della stagione 2020 di Formula 1 e il tedesco, che ama particolarmente il tracciato inglese, sa che avrà da fare per rendere al meglio con la SF1000.

“Pensando a Silverstone non si può non essere felici, dal momento che la pista è splendida, credo che tutti la amino - commenta Vettel - Il circuito si trova in un ex-aeroporto e quindi gli spazi circostanti sono molto aperti. Per questo il vento può avere un ruolo molto importante perché è in grado di condizionare in maniera rilevante il comportamento della vettura in un senso o nell’altro, rendendola difficilissima da guidare o aiutandola a seguire ancora meglio le esigenze del pilota".

L'Inghilterra ha da sempre regalato gare spettacolari, in particolar modo per le mutevoli condizioni climatiche. E Seb sul bagnato è uno che si è sempre fatto valere, ma sarà così anche per la Rossa #5?

"Il meteo e le temperature sono spesso imprevedibili e anche per questa ragione non è facile trovare il giusto bilanciamento della vettura. Vedremo come la nostra monoposto si comporterà su una tipologia di circuito ancora diverso da Austria e Ungheria, con un gran numero di curvoni da alta velocità”.