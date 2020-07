Verstappen: "Sto dando il mio massimo, ma Mercedes è dominante"

L'arrendevolezza non è mai stata una caratteristica propria di Max Verstappen, eppure dalle sue parole di oggi si è potuto evincere come la stella della Red Bull abbia preso coscienza del potenziale eccezionale delle Mercedes W11.

Che le Frecce Nere siano le monoposto più performanti è risultato un dato di fatto già nei primi 2 GP della stagione. Verstappen, nonostante alcuni problemi che lo hanno fermato nel primo weekend, ha mostrato di essere l'unico in grado di poter impensierirle. Ma questo, probabilmente, non basterà.

"Chiaramente Mercedes è davanti. Sarà molto dura cercare di lottare con loro, ma vediamo cosa potremo fare. Sicuramente possiamo migliorare dei dettagli sulla macchina, ma anche del motore. C'è una finestra per migliorare la RB16", ha affermato l'olandese.

"Ogni weekend abbiamo un'opportunità di fare meglio, ma dobbiamo anche essere realisti dopo aver visto quanto è dominante la Mercedes. Loro saranno velocissime in ogni tracciato. Io do sempre il mio massimo, ma batterli è dura, dobbiamo dire la verità. Vedremo quanto saremo vicini questo fine settimana e come sarà il meteo. Magari aggiungerà imprevedibilità alla situazione. Quel che è certo, è che parlando di passo puro, credo proprio che le W11 saranno molto difficili da battere".

Verstappen ha poi spiegato come la RB16 sia cresciuta tra il primo e il secondo weekend di gara grazie ad aggiustamenti fatti dal team dopo la gara d'apertura al Red Bull Ring.

"Penso che ogni monoposto sia difficile quando devi guidarla al limite, ma è più che altro prevedibile. Penso che il primo fine settimana sia stato veramente duro. Anche per questo sono finito fuori pista e ho fatto un testacoda. Non riuscivo a sentire la macchina e sono uscito improvvisamente".

"Nella seconda settimana al Red Bull Ring, invece, non abbiamo avuto alcun problema su asciutto. penso che il bilanciamento nella monoposto vada bene perché niente mi preoccupava, non c'era nulla che non avvertissi. Abbiamo sistemato molte cose. Possiamo fare di meglio, specialmente sulle questioni legate all'aderenza della monoposto. A questo punto mi viene da pensare che siano stati fatti errori nella prima settimana. Ma la scorsa settimana tutto è andato meglio".

Max ha poi iniziato a sottolineare i punti forti delle W11 rispetto alla RB16. "Mercedes guadagna molto sui rettilinei e poi, chiaramente, al Red Bull Ring non c'erano tante curve in cui potessimo recuperare distacco da loro. Dunque su quel tipo di piste abbiamo dei problemi rispetto a loro. Io credo che la settimana scorsa la Red Bull sia stata molto competitiva. E questo è buono".

"Va anche detto che nelle curve veloci sono molto forti, inoltre se guardate i loro onboard potrete vedere come le W11 siano stabili e prevedibili. Anche la nostra lo era nel weekend passato, ma abbiamo ancora del lavoro da fare per migliorare. Le Mercedes possono entrare in curva e rimanere perfettamente in corda. Cercheremo di lavorare per ottenere un effetto del genere anche noi. Quando si ha una monoposto molto stabile, questo va a inficiare anche sulla vita e sulla risposta delle gomme".

"Vorrei essere più vicino alle Mercedes. Ma tutti stanno lavorando al massimo. La situazione è questa. Dobbiamo e possiamo solo continuare a spingere, cercando di essere più vicini che possiamo a loro. Cercheremo di essere più vicini a loro. Posso anche raccontarvi una bella storia, ma la realtà è che non so se lo saremo. Lo vedremo a partire da domani".