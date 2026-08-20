Verstappen-Red Bull 2030: un rinnovo che vale molto più di un contratto

Il prolungamento del contratto che legherà Max Verstappen alla Red Bull fino al termine della stagione 2030 è un passaggio importante nello scenario futuro della Formula 1. Le poche righe con cui Red Bull ha ufficializzato il rinnovo (con ben due anni d’anticipo rispetto alla scadenza dell’accordo precedente) rappresentano un segnale forte, destinato a fare chiarezza su molte situazioni.

La prima è che Verstappen ha intenzione di proseguire la sua carriera in Formula 1. È vero che tutti i contratti concedono ai piloti la libertà di potersi ritirare, ma avrebbe davvero poco senso affrontare e concludere una trattativa per un ulteriore biennio (oltre ai due anni ancora da disputare con il vecchio accordo) se l’intenzione fosse quella di salutare tutti e guardare ad altre categorie o a una vita lontana dai motori. A quanto pare, Verstappen sarà in Formula 1 ancora a lungo.

E Max (seconda notizia) lo farà con Red Bull. L’estensione dell’accordo è arrivata al termine di un lungo confronto iniziato mesi fa con i vertici del gruppo Red Bull, stanchi di essere costantemente sotto scacco ogni estate a causa delle clausole rescissorie che permettevano a Verstappen di cambiare squadra. Sarà ancora così? Bocche cucite, ovviamente, ma a fronte di un ritocco dell’ingaggio non è da escludere che questa volta Red Bull abbia preteso maggiori certezze.

Max Verstappen, Red Bull Racing, Laurent Mekies, Red Bull Racing Team Principal Foto di: Red Bull Content Pool

Il terzo aspetto molto importante legato a questo accordo è l’immagine di maggiore solidità del progetto che sta portando avanti Laurent Mekies. Dopo l’emorragia di personale seguita ai divorzi con Adrian Newey, Christian Horner e Jonathan Wheatley, il team principal sta portando avanti un’importante ristrutturazione della squadra. La certezza di poter disporre di un asset preziosissimo come Verstappen sarà indubbiamente di grande aiuto anche nel reclutamento di nuove forze. “Se ci crede Max…” è uno slogan potente, che avrà il suo peso.

Il rinnovo spegne (almeno per un po’) ogni speculazione sul suo futuro. Da tempo su Motorsport.com è stato sottolineato come solo Red Bull possa garantire a Verstappen quel mix di libertà e retribuzione di cui gode. Ci sono altre realtà che potrebbero essere altrettanto generose sul fronte finanziario, ma difficilmente lascerebbero a Max la libertà di correre dove vuole, quando vuole e con le auto che preferisce. Un aspetto che Verstappen avrà sicuramente messo sulla bilancia nel momento in cui ha valutato il suo futuro.

Un’ultima considerazione riguarda lo scenario generale del mercato piloti. Verstappen resta il riferimento assoluto, su questo non c’è alcun dubbio. Sarebbe utile a qualsiasi squadra, ma la situazione attuale conferma che ogni top team sta raccogliendo i frutti dei propri progetti. In casa McLaren è mancata una monoposto all’altezza della precedente, ma Lando Norris nel 2026 ha confermato un ulteriore passo avanti che lo pone indiscutibilmente tra i top driver del mondiale. I piloti non sono argomento di discussione in Ferrari e anche in Mercedes l’esplosione di Kimi Antonelli sta completando lo scenario ideale per Toto Wolff.

Al momento nessun top team è in una situazione di allarme sul fronte piloti, e anche questo aspetto ha influito sulla scelta di Verstappen. Alla fine Max avrà capito che il posto migliore in cui stare è quello in cui è già. La strada non è in discesa, il team ha davanti a sé molte sfide da affrontare, ma non sono più grandi di quelle che si trovava davanti nel periodo 2018-2020. Allora Verstappen diede fiducia a Red Bull, attirandosi anche qualche critica da parte di chi lo giudicava poco scaltro nel non valutare le proposte di altre squadre. Il tempo gli ha poi dato ragione.