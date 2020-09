Verstappen: "Qui per noi è dura. Temo... le Renault!"

Uno dei pregi di Max Verstappen che gli vengono riconosciuto da più latitudini è la voglia di non mollare mai, di credere sempre di poter portare a casa il massimo, pur non avendo spesso i mezzi per poterlo fare. A Sochi, sede del GP di Russia, l'olandese della Red Bull sembra partire nel decimo weekend della stagione di F1 con un'idea ben chiara: le Mercedes saranno imprendibili.

Ma c'è di più, perché Verstappen ha di fatto svelato un'altra idea che ha in testa e, per la Red Bull, non è necessariamente una buona notizia. Max ha ammesso in qualifica ci sarà poco da fare, le Mercedes faranno una lotta a sé, ma il team di Milton Keynes dovrà guardarsi le spalle da una Renault che sul giro secco sembra avere tutte le caratteristiche necessarie per beffare l'olandese,

"Sappiamo che questa non è la pista migliore per noi, ma stiamo cercando vari livelli di carico per capire quale sia l'opzione migliore per noi, Avremmo potuto fare meglio nelle Libere 2, però stiamo provando alcune cose. Alcune funzionano, altre meno. Potranno darci un'idea per domani", ha dichiarato al termine delle Libere 2 l'olandese.

Ecco poi che Verstappen ha ammesso di temere le R.S.20 di Ricciardo e Ocon, almeno sul giro secco: "Sarà dura in qualifica essere al terzo posto, sarà dura battere le Renault. Però in gara sembra che potremmo avere un passo migliore del loro. Potremmo finire davanti perché siamo competitivi e di questo sono contento. Però sicuramente il mio obiettivo è arrivare al terzo posto".

"La minaccia più grossa per noi saranno le Renault, specialmente per il terzo posto nelle qualifiche di domani. Sino a ora sono state molto competitive oggi. Non si può mai sapere. Noi dobbiamo concentrarci su noi stessi e capire quali siano i carichi aerodinamici più corretti per avere una monoposto più stabile. Sono fiducioso, in qualifica sarà dura ma potremo essere in lotta per il terzo posto".