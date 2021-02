Verstappen può liberarsi se Hamilton smette, ma c'è Russell...

La Mercedes ha annunciato la scorsa settimana che il sette volte campione del mondo Lewis Hamilton ha firmato un nuovo contratto di un anno per il 2021, facendo crescere le speculazioni sul suo futuro al termine della stagione.

Se Hamilton dovesse decidere di chiudere la sua avventura in Formula 1 alla fine dell'anno, in molti suggeriscono che la Mercedes potrebbe pensare a Verstappen per sostituire il pilota britannico, anche se non bisogna dimenticare la forte candidatura di George Russell, che ha brillato al volante della W11 quando ha avuto l'occasione di sostituire Lewis in occasione del Gran Premio di Sakhir.

Bisogna poi aggiungere che il contratto di Verstappen con la Red Bull scadrà solamente al termine della stagione 2023, ma la squadra di Milton Keynes ha spesso inserito delle clausole legate alle prestazioni nei contratti dei suoi piloti di punta. Per esempio, Sebastian Vettel è passato alla Ferrari nel 2015 sfruttando proprio un cavillo di questo tipo per liberarsi.

Sia la Red Bull che Verstappen avevano lasciato intendere che c'è una clausola di questo genere anche nel contratto dell'olandese, ma ora, pur senza entrare troppo nei dettagli, il team principal Christian Horner ha confermato la cosa durante un incontro virtuale con alcuni media selezionati.

"Tutti i piloti hanno delle protezioni legate alle prestazioni, la realtà è che ci sono sempre state", ha detto Horner.

"C'è un elemento di performance legato al contratto di Max. Non ho intenzione di entrare nei dettagli: non si riferisce alle power unit in alcun modo, è solo un discorso di performance binarie valutate nel tempo".

"Come in tutte queste cose, però, si tratta più di relazioni che di contratti, perché non puoi forzare a rimanere un pilota che non vuole farlo. Si tira fuori un contratto da un cassetto solo quando si ha un problema, nella mia esperienza".

"Il rapporto con Max è molto forte. Crede nel progetto, crede in quello che stiamo facendo. Vede l'investimento che la Red Bull sta facendo, compreso il più recente sulle power unit. Inoltre crede nelle persone che lavorano all'interno del team".

"Sono fiducioso che non avremo bisogno di fare riferimento a nessuna clausola contrattuale. Penso che alla fine toccherà a noi dargli una vettura competitiva. Questo è quello che lui vuole, questo è quello che vogliamo noi. Lui ha bisogno di questo e ne abbiamo bisogno anche noi".

"Quindi, da questo punto di vista, siamo entrambi in una situazione identica".

Quando gli è stato domandato se teme che la Mercedes possa tentare un approccio con Verstappen, nel caso in cui Hamilton dovesse decidere di appendere il casco al chiodo, Horner è stato onesto nell'ammettere che ritiene normale che Max possa essere in cima alla loro lista, sottolineando però anche lui la presenza ingombrante di Russell in questo senso.

"Sono sicuro che se Lewis decidesse di smettere, allora Max sarebbe naturalmente il pilota in cima alla lista", ha detto Horner.

"Ma hanno anche George Russell. Ma ovviamente avrebbero anche altri piloti disponibili. E, come ho detto, penso che dipenda tutto dalle relazioni e dalla nostra capacità di realizzare una vettura competitiva".

"Non ci sono garanzie per il 2022. E' un foglio di carta completamente bianco. Se ci sarà un cambiamento significativo nei valori, si presume che sarà legato proprio al nuovo regolamento".

Mentre Verstappen ha un contratto in essere con la Red Bull fino alla fine del 2023, dal quale dovrebbe appunto liberarsi, la Mercedes al momento ha entrambe le caselle libere per il 2022, visto che i contratti di Hamilton e del suo compagno Valtteri Bottas scadono al termine del 2021. Stesso momento in cui, guarda a caso, scadrà anche il legame di Russell con la Williams.