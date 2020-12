Verstappen perfetto: "Quando parti davanti è tutto facile"

Il Gran Premio di Abu Dhabi è stato praticamente la perfezione per Max Verstappen, che sfruttando al meglio la Pole Position conquistata ieri nelle Qualifiche si è subito involato verso il successo.

L'ultima gara della Formula 1 2020 è stata oggettivamente di una noia terrificante, complice anche il dominio della Red Bull condotta dall'Olandese Volante, al comando dal primo all'ultimo giro senza commettere la minima sbavatura.

"E' stata una gara davvero piacevole - dice con gli occhi che sorridono Max a fine corsa - Anche la giornata di ieri è andata bene, ma oggi abbiamo completato il lavoro con un'ottima partenza".

Neanche l'incognita della Safety Car entrata per rimuovere la Racing Point di Sérgio Perez dopo una decina di giri, rimescolando le carte delle strategie, ha fatto smuovere di un millimetro il team di Milton Keynes, che ha montato subito le gomme dure a Verstappen, bravissimo poi a tenere il comando per i restanti 45 giri.

"Abbiamo gestito al meglio le gomme, la macchina aveva un ottimo bilanciamento ed è andata benissimo, in sostanza abbiamo fatto tutto nel modo giusto, ma quando parti davanti hai la possibilità di controllare il passo e la situazione, il che è più semplice".

L'unico grattacapo si è materializzato a 10 tornate dal termine, quando il 23enne ha segnalato vibrazioni sospette dovute al degrado delle sue Pirelli.

"Nel finale sentivo delle vibrazioni, però il vantaggio era buono, per cui ho potuto gestire la situazione, nonostante in quel momento fossi nel traffico per i doppiaggi".

Il buonissimo lavoro e l'affidabilità della RB16 oggi gli hanno consentito di battere entrambe le Mercedes, seppur accontentandosi del terzo posto in campionato visto che Valtteri Bottas con la piazza d'onore a Yas Marina gli è rimasto davanti.

"Tutto il team oggi ha dimostrato di poter fare una grande gara, per cui quando ho tagliato il traguardo non sono rimasto sul tracciato per i soliti 'donuts'. Ho preferito rientrare subito ai box per godermi la vittoria con loro, il podio e... per partire in fretta perché non vedo l'ora di tornare a casa".