F1 | Verstappen non comprende perché continua ad avere incidenti con Hamilton

Sin dall'inizio del 2021, nella loro combattuta e controversa stagione in cui hanno lottato per il titolo fino alla conclusione del campionato e al termine del precedente ciclo regolamentare, i due sono arrivati cinque volte al contatto, un elenco che comprende anche incidenti multipli nel Gran Premio inaugurale dell'Arabia Saudita.

La maggior parte degli incidenti si è verificata nel corso del 2021, ma al penultimo appuntamento della stagione 2022, che Verstappen ha dominato mentre Hamilton non ha avuto modo di lottare al vertice a causa delle carenze della Mercedes W13, i due sono arrivati nuovamente al contatto nel GP del Brasile, vinto da George Russell.

Un incidente giunto quasi un anno dopo dal loro ultimo scontro, mentre Verstappen nel 2022 ha continuato a intraprendere battaglie pulite e ripetute con Charles Leclerc e Russell, anche se ha utilizzato tattiche discutibili per difendersi da Mick Schumacher alla fine del GP di Gran Bretagna del 2022, mentre guidava un auto danneggiata a causa dei problemi al fondo.

In un'intervista esclusiva ad Autosport, è stato chiesto a Verstappen se fosse corretto descrivere il suo stile di gara come "senza compromessi", in particolare con Hamilton, visti i loro incidenti.

Il pilota della Red Bull ha risposto: "Beh, devo stare attento a quello che dico, ma con tutti i piloti con cui ho lottato quest'anno sono state battaglie davvero dure e aggressive ma senza arrivare mai al contatto".

"In qualche modo, con Lewis è una storia diversa. E onestamente non capisco il perché".

"Quest'anno, ad esempio, non abbiamo avuto molti duelli. Ma in Brasile ci siamo nuovamente scontrati - non era mia intenzione [che arrivassimo al contatto]. Mi è stata data la colpa, cosa che non ho trovata corretta".

"Se si fosse trattato più di un incidente di gara, avrei potuto accettarlo".

"Ma... non capisco. Forse è solo una questione generazionale: ci capiamo meglio, corriamo più gentilmente l'uno con l'altro. Non capisco".

Sir Lewis Hamilton, Mercedes AMG, seconda posizione, e Max Verstappen, Red Bull Racing, prima posizione, che si congratulano a vicenda nel Parc Ferme Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

"Ma non mi sembra di fare qualcosa di diverso rispetto a Lewis o agli altri piloti in termini di come duello in pista".

"Perché il giorno prima con George [nella gara sprint di Interlagos, dove Russell ha attaccato e superato Verstappen], stavamo facendo una lotta incredibile, dove ci siamo chiusi la porta e ci siamo difesi, superandoci poi a vicenda".

"È stato molto divertente e ho cercato di fare lo stesso nella gara principale [della domenica], con quel tipo di duello. Ma purtroppo non siamo riusciti a farlo funzionare".

Per spiegare il motivo per cui ritiene di dover essere cauto nel parlare della gara con Hamilton, Verstappen ha dichiarato: "Perché in Inghilterra questo può essere recepito molto rapidamente come una critica".

"E poi vengo chiamato in causa".

"Rispetto sempre molto Lewis per quello che ha ottenuto in questo sport, ma per questo non capisco perché non possiamo gareggiare come ho fatto con gli altri".

"Naturalmente ognuno ha un approccio differente. So che Charles è un po' diverso da George, o da Carlos [Sainz] o da Checo [Perez], o da chiunque altro".

"Devo stare un po' più attento a queste cose, perché vengono immediatamente interpretate come critiche. E poi la gente inizia a odiarti. Beh, non è questa la mia intenzione".