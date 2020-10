Verstappen: "Nel Q3 mi ha fregato il sottosterzo"

Max Verstappen ha rischiato di interrompere lo strapotere Mercedes in qualifica in questa stagione 2020. Il pilota olandese ha subito trovato in ottimo feeling con il tracciato del Nurburgring e sia in Q1 che in Q2 è stato una vera e propria spina nel fianco ai due piloti delle frecce nere.

Max ha chiuso il primo turno in vetta alla classifica rifilando due decimi e mezzo a Vallteri Bottas per poi completare il Q2 alle spalle di Lewis Hamilton per appena 77 millesimi.

Tutto lasciava presagire che il pilota della Red Bull riuscisse a fare sua la pole del GP dell’Eifel, ma in occasione dell’ultimo tentativo Verstappen non è riuscito ad essere incisivo come in precedenza fermando il cronometro sul tempo di 1’25’’562.

Max è stato l’ultimo pilota ad infrangere la barriera dell’1’26’’, rifilando mezzo secondo al proprio compagno di team Albon, ma ha faticato a trovare il grip necessario proprio nei secondi decisivi del turno.

“Sono state delle qualifiche interessanti. Purtroppo ieri non abbiamo potuto girare quindi abbiamo dovuto recuperare il lavoro oggi. Nel Q3 avevo troppo sottosterzo e con queste temperature basse ho accusato del graining ed ho perso aderenza”.

Nonostante la delusione per una partenza dalla prima fila che sembrava ormai scontata, Verstappen ha voluto guardare il bicchiere mezzo pieno.

Max, infatti, si è fermato a poco meno di 3 decimi dal poleman di giornata, Valtteri Bottas, ed a soli 37 millesimi da Lewis Hamilton.

Certamente l’olandese ci ha messo come sempre del suo, ma i passi avanti compiuti dalla Red Bull sono evidenti.

“Purtroppo questo problema del sottosterzo mi è costato qualche decimo, ma nel complesso penso che ci stiamo avvicinando alla Mercedes e questo è un dato positivo”.

La possibilità di conquistare domani il secondo successo stagionale ha portato nuovamente il sorriso sul volto di Verstappen al termine delle qualifiche, ma l’incertezza sulle condizioni meteo potrebbe rimescolare i valori in campo.

“Sono deluso perché mi aspettavo qualcosa di più in qualifica. Domani, però, dovrebbe esserci più caldo quindi la gomme potrebbero comportarsi in modo differente. Non vedo l’ora che arrivi la gara per capire cosa riuscirò a fare”.