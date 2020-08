Verstappen: "Mercedes forti. Sarà un successo essere vicini"

Max Verstappen continua a essere l'unico avversario credibile e reale delle Mercedes W11. Anche in questa prima giornata di pista del weekend di gara a Spa-Francorchamps, in cui andrà in scena il GP del Belgio, il pilota della Red Bull ha ottenuto un'ottima prima posizione al termine delle Libere 2.

Questo risultato è stato frutto di un ottimo giro con gomme Soft, dunque nella simulazione qualifica fatta nella prima parte del turno. La Red Bull ha mostrato di essere eccezionale nel settore centrale, quello più guidato, ma di faticare ancora nel primo.

Si tratta di un compromesso d'assetto ancora perfettibile. Non a caso, Verstappen ha sottolineato come la RB16 sia già buona, ma ancora lontana dalla perfezione. C'è ancora potenziale da estrarre in vista delle qualifiche di domani pomeriggio.

"La RB16 si guida molto bene qui a Spa, però alla fine è soltanto venerdì. Il fine settimana è iniziato bene, ma abbiamo delle cose sulle quali lavorare per domani. Ma nel complesso sono già abbastanza contento".

"La macchina non è ancora perfetta. Dobbiamo cercare di trovare qualcosa in più, punti in cui possiamo migliorare. Oggi guarderemo per cercare di migliorare in ottica qualifica".

Verstappen ha poi concluso sottolineando come sia cresciuto non solo dal punto di vista lavorativo, ma anche umano. Niente più proclami, ma analisi oculate della situazione, tanto da fargli dire che per lui domani non ci saranno possibilità i lottare con le Mercedes per la pole.

"Le Mercedes oggi penso che abbiano faticato un po' con il bilanciamento. Mi aspetto che domani siano più forti. Nel passo gara abbiamo potuto vedere quanto fossero già molto competitive, quindi non mi aspetto di lottare per la pole domani. Se saremo vicini, sarà già positivo".