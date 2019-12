Verstappen: "L'inizio stagione del 2020 determinerà il mio futuro"

L’olandese è consapevole del fatto che nelle ultime stagioni il suo talento abbia giocato un ruolo determinante ad inizio stagione contro rivali dotati di vetture più performanti, ed è altrettanto consapevole che non potrà permettersi di iniziare il prossimo campionato allo stesso modo se dovrà andare all’assalto del titolo e decidere cosa fare nel 2021.

In occasione del FIA Prize Gala di Parigi, l’olandese ha replicato ai commenti del suo boss Christian Horner secondo cui questo è stato il miglior anno di Verstappen: “Per me doveva essere così. Credo sia normale dato che l’esperienza accumulata in passato ti aiuta a migliorare”.

“Ad inizio stagione il nostro pacchetto non era competitivo ed abbiamo sofferto un po’. Non eravamo in grado di lottare per la vittoria ed anche i piazzamenti a podio erano difficili. Abbiamo dovuto cercare di essere consistenti”.

“Speriamo di essere maggiormente competitivi il prossimo anno. Siamo consapevoli che dobbiamo esserlo dall’inizio della stagione per poter sperare di lottare per il titolo. Stiamo concentrando tutti i nostri sforzi in questa direzione, ma non sarà facile e daremo tutto quello che avremo”.

Il contratto di Max con la Red Bull scadrà al termine del prossimo anno e l’olandese sembra essere il candidato numero 1 per prendere il posto di Lewis Hamilton in Mercedes qualora il sei volte campione del mondo decidesse di andare in Ferrari.

Nonostante queste siano discussioni tipiche della silly season, Max ha affermato di non pensare a questa eventualità e di essere consapevole che il 2020 sarà un anno cruciale per la sua carriera.

“Al momento non ci penso ma so che ci sono altre opportunità nel 2021. Ho ancora un anno di contratto, ma la cosa più importante sarà capire cosa accadrà ad inizio stagione”.

Max, comunque, si è detto certo di poter conquistare il titolo con la Red Bull prima o poi: “E’ quello che credo e per questo motivo sono in questo team. In passato hanno dimostrato di essere in grado di riuscirci, quindi non è un pensiero totalmente infondato”.

“Non sarà semplice, la competizione è davvero serrata, ma come ho detto in precedenza daremo il massimo per riuscirci il prossimo anno. Il 2020 sarà un anno importantissimo, poi vedremo cosa accadrà”.