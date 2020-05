Verstappen: "La Ferrari non mi ha cercato, sto bene in Red Bull"

Data l’impossibilità di scendere in pista i piloti di Formula 1 si stanno rendendo decisamente attivi sia con i simulatori online che con i social.

Max Verstappen, nella giornata di ieri, ha realizzato una Q&A live sul suo profilo Instagram effettuata in collaborazione con Radio 538 per promuovere la sua MV-Collection realizzata dal brand di abbigliamento G Star Raw.

I fan dell’olandese si sono scatenati e Max non si è tirato indietro nemmeno quando sono arrivate domande scomode come quella di un presunto contatto con la Ferrari per prendere il posto di Sebastian Vettel nel 2021.

“E’ falso. La Ferrari non mi ha mai contattato ed io ho un contratto a lungo termine con la Red Bull. Sono felice con questo team e non vedo il motivo per cui dovrei lasciarlo”.

“Al momento non mi voglio separare da loro, ma non si può dire che non lascerò mai la Red Bull. Sarebbe più corretto dire che non è mia intenzione”.

Max ha iniziato la sua esperienza in Formula 1 ancora minorenne ma sembra già un veterano della categoria. Uno dei suoi followers gli ha chiesto se ha iniziato a pensare a che età potrebbe decidere di appendere il casco al chiodo.

“Non esiste un’età precisa, ma tutto dipende dalla possibilità o meno di trovarti su una vettura competitiva nel corso della tua carriera. Da un punto di vista fisico, considerando il tipo di allenamento cui si sottopone un pilota, posso dire che si può correre in Formula 1 fino a 40 anni”.

Quest’anno la F1 avrebbe dovuto fare il suo ritorno in Olanda sul rinnovato tracciato di Zandvoort, ma la pandemia da COVID-19 ha impedito lo svolgimento del Gran Premio che è stato rinviato al 2021.

Max ha voluto smentire una frase a lui attribuita secondo cui Zandvoort sia una pista più affascinante di Spa-Francorchamps: “Non è vero, ma solo perché Spa è la mia pista preferita in assoluto. Zandvoort è un tracciato molto impegnativo e dopo tutte le modifiche apportate credo sarà un circuito fantastico dove guidare. Spa, però, resta il mio tracciato preferito”.

La Red Bull e Max Verstappen saranno in grado di imporsi su Mercedes e Ferrari nel 2020? Se subito dopo i test invernali il team anglo-austriaco sembrava la seconda forza in campo, oggi Max ha preferito gettare acqua sul fuoco: “Non saprei rispondere al momento, nessuno sa quali siano i valori in pista. Abbiamo guidato queste vetture solamente nel corso dei test ed è passato molto tempo, quindi è difficile dare una risposta adesso”.

Max ha poi indicato quella che, secondo lui, è stata la sua gara più bella in Formula 1: “Il GP del Brasile del 2016 è stata una grande corsa, ma la mia gara è stata senza dubbio il Gran Premio di Germania del 2019. Prima di tutto perché ho vinto, ma anche per tutto quello che è successo e per le decisioni che abbiamo preso. Vincere quella gara ha aggiunto un sapore speciale a quel ricordo”.

La Formula 1 introdurrà per gli anni a venire il budget cap, ma Verstappen non crede che con queste nuove limitazioni per lui sarà più semplice aggiudicarsi il titolo iridato: “Tutti i top team spendono le stesse cifre, quindi non credo che cambierà più di tanto”.