Verstappen instancabile: vola al Fuji e prova una Nissan Super GT
A pochi giorni dalla gara al Nordschleife con la Mercedes GT3, l'olandese è volato in Giappone dove domenica correrà il GP a Suzuka, ma prima ha trovato il tempo per salire sulla Nissan Nismo Z GT500 durante una seduta di video promozionali per Red Bull.
Max Verstappen ha fatto una comparsata a sorpresa in un test privato di Super GT andato in scena mercoledì al Fuji Speedway, guidando una Nissan Z GT500.
Il quattro volte campione del mondo di F1 ha attirato l’attenzione dei fan presenti al test sul tracciato nipponico, bagnato da una forte pioggia, quando è uscito dalla pit lane sulla vettura in livrea Red Bull durante la seconda giornata del test riservato ai Costruttori della serie locale.
Secondo le notizie raccolte da Motorsport.com, questa uscita faceva parte di una seduta per girare video promozionali organizzata da Red Bull.
L'olandese ha completato diversi giri prendendo confidenza con la Z GT500 e il suo quattro cilindri in linea da 2 litri. Non sono stati pubblicati tempi sul giro dal test, al quale erano presenti solo poche GT500.
Si tratta della sua seconda uscita su una moderna vettura Super GT, dopo aver già provato la Honda NSX-GT di precedente generazione nel 2022 durante l’evento Thanks Day di Honda.
Durante la prova al Fuji è stata avvistata anche una Honda NSX GT3 iscritta alla classe GT300 nei colori Red Bull.
Red Bull era già stata coinvolta nel Super GT, avendo sponsorizzato il team Mugen-Honda nell’ambito di una collaborazione che si è estesa al Super Formula.
Il colosso delle bevande energetiche ha inoltre abitualmente inserito i propri junior nel motorsport giapponese, con l’attuale pilota Racing Bulls, Liam Lawson, come più recente prodotto del Super Formula.
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