Verstappen: "Inizio positivo. La RB16B è bella da guidare"

Max Verstappen e la Red Bull hanno aperto nel migliore dei modi i test pre-stagionali 2021 di Formula 1 che si svolgono in questo fine settimana a Sakhir, in Bahrain. Il pilota olandese ha ottenuto il miglior tempo di giornata in 1'30"674 sfruttando un set di mescole C3, riconosciute in queste prove come Medium.

Il tempo è stato centrato nella sessione pomeridiana, quando la pista ha perso progressivamente la sabbia portata dal forte vento e si è gommata per via del passaggio delle 10 monoposto. Al mattino Max è stato autore di un testacoda, controllato però molto bene e generato dal tanto sporco presente in pista.

Red Bull ha a sua volta iniziato molto bene i test, facendo fruttare il grande lavoro svolto nella seconda parte dello scorso anno, quando ha preparato e provato alcune componenti montate poi a partire da questo test sulla monoposto evoluta.

"Oggi è andata molto bene, un giorno molto positivo", ha subito detto Verstappen a fine giornata. "Abbiamo potuto fare tanti giri anche se le condizioni della pista erano piuttosto difficili. L'asfalto era scivoloso, c'era tanto vento e non possiamo dimenticare anche il degrado delle gomme, che a Sakhir sappiamo essere piuttosto alto. Non è stato facile fare tanti giri di seguito".

"Però, detto questo, siamo molto contenti oggi. Non abbiamo bisogno di parlare di passo gara o di altro, abbiamo solo fatto il nostro programma. La macchina era bella da guidare, e credo che questo sia sempre molto positivo all'inizio di test come questi".

Al di là delle ottime prestazioni in questa prima giornata, Max sa bene che i test non danno alcun verdetto, soprattutto dopo appena 8 ore delle 24 previste.

"Fare prestazioni del genere nel primo giorno di test è molto positivo. E' sempre quello che speri di dire quando completi una giornata del genere. Siamo molto contenti".

"Alla fine dei test speriamo di essere un po' più veloci di così, ma bisogna sempre aspettare la Q3 per capire bene le prestazioni. Dopo sarà più semplice capire il vero potenziale delle monoposto".