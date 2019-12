Verstappen: "In Ferrari con Leclerc? Non credo succederà mai"

La Ferrari gli ha chiuso la porta con le parole dell'amministratore delegato Loius Camilleri, ma Max Verstappen non sembra troppo preoccupato all'idea di non poter guidare una Rossa, almeno fino a quando a Maranello ci sarà Charles Leclerc.

Il talento del pilota olandese è innegabile, ma ai vertici del Cavallino non sembra piacere l'atteggiamento fuori dalla pista del figlio d'arte, specialmente dopo che in seguito alla gara di Austin aveva accusato apertamente la Ferrari di barare con la sua power unit.

Da qui, nasce la replica di Camilleri durante la cena di Natale con la stampa, con una posizione chiara e decisa: "Il silenzio è spesso la cosa migliore, non mi va di replicare alle parole di un 22enne. Uno che dice questa cose però non potrà mai correre per la Ferrari".

Lo stesso Verstappen, che ha il contratto in scadenza a fine 2020, ha parlato del suo futuro ai microfoni di Ziggo Sport, lasciando intendere che non si vede in Ferrari, soprattutto fino a quando ci sarà Charles Leclerc, che però sembra essere l'unico punto fermo per gli uomini in Rosso.

"Ho un buon rapporto con Leclerc, è un rivale duro, ma fa parte del gioco. Lui non ha influenza sul fatto che io possa avere un posto in Ferrari. Non credo che succederà: non dovresti mai avere due potenziali numeri uno accanto" ha tagliato corto Max.