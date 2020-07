Verstappen: “Ho dato tutto, ma siamo troppo lenti"

Dopo la delusione del Gran Premio d’Austria, nella seconda gara sul circuito di Spielberg Max Verstappen ha la sua rivincita e conquista il primo podio della stagione. Il pilota Red Bull taglia il traguardo del Gran Premio di Stiria in terza posizione, dopo aver tentato l’impossibile per tener dietro Valtteri Bottas nonostante le gomme al limite dell’usura.

L’olandese scattava dalla seconda posizione, che ha mantenuto fino al 67esimo giro, un’impresa non da poco considerata la netta superiorità che hanno mostrato le Frecce d’Argento in questo avvio di stagione. Complice una sosta anticipata rispetto ai suoi avversari effettuata al 26esimo giro, Verstappen è stato costretto a difendersi nelle fasi finali per provare a mantenere la posizione, seppure invano. Tuttavia, si è reso protagonista di azioni incredibili, rendendo molto difficile il sorpasso al finlandese della Mercedes, che negli ultimi giri aveva recuperato più di quattro secondi.

Verstappen si è dovuto arrendere alle difficoltà della Red Bull, lasciando così la seconda piazza a Bottas. Subito dopo il sorpasso, è rientrato ai box per montare le gomme soft e provare a firmare il giro veloce all’ultimo. L’olandese si è dovuto così accontentare della terza posizione finale, l’unica possibile visto lo strapotere Mercedes della gara odierna.

A fine gara, Max Verstappen ammette che bisogna lavorare per poter essere più vicini alle Frecce d’Argento: “Ci ho provato, ma siamo un pochino troppo lenti, purtroppo. Ho dato il massimo per stare con le Mercedes, ma non è stato abbastanza. Il gap con i piloti dietro era enorme, ero impressionato. Abbiamo del lavoro da fare. Passare dallo zero della settimana scorsa al podio di oggi è una cosa positiva, ma io penso come una squadra che vuole vincere e noi vogliamo lottare per il campionato. Se si vuole vincere il titolo, si devono vincere gare”.

Infine Verstappen spiega il duello con Bottas, avvenuto al termine del Gran Premio di Stiria: “Ho spinto il più possibile anche quando Valtteri stava cercando di superarmi, ho cercato di rendergli la vita un po’ difficile. Sapevo che comunque mi avrebbe sorpassato un giro dopo, ma è stata comunque divertente, perché altrimenti la gara è stata davvero noiosa. E' andata bene, ma c'è ancora tanto da fare. Vedremo se ci saranno novità sulla macchina, la settimana prossima lo scopriremo”.