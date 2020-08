Verstappen: "Ho cambiato le gomme per non rischiare, peccato"

E' a metà fra il contento e il rammaricato, Max Verstappen, al termine di un Gran Premio di Gran Bretagna che lo ha visto concludere clamorosamente secondo.

Gli ultimi due giri sono stati da brividi per via delle forature di Carlos Sainz e soprattutto delle Mercedes di Lewis Hamilton e Vallteri Bottas.

In quel momento Verstappen si trovava terzo ampiamente lontano dalle W11, ma quando ha visto il finlandese procedere lentamente, ha scelto la strada della sicurezza, ossia rientrare subito per cambiare le gomme.

"Penso che le Mercedes in gara fossero troppo veloci, ma in effetti mi ero accorto che le gomme non parevano messe bene quando mancavano circa 10 giri alla fine", rivela Max.

"L'anteriore destra sembrava ormai usurata e quando Valtteri ha forato ho preferito rientrare per non correre rischi, oltre al fatto che con gli pneumatici nuovi avrei potuto fare il giro veloce".

Appena montate le Pirelli soft, il pilota Red Bull si è reso conto che pure Hamilton aveva avuto lo stesso guaio all'anteriore sinistra, ma nonostante gli sforzi e la spinta a fondo sull'acceleratore nell'ultima tornata (con record, appunto) ha preso la piazza d'onore ad una manciata di secondi dall'inglese Campione del Mondo.

"Purtroppo nel momento in cui ero ai box anche Lewis ha forato, ma vabbè... Sono contento del secondo posto, per noi è un altro buon risultato. Si può definire fortuna o sfortuna, dipende da come la guardi".

Anche oggi, comunque, le Frecce Nere (ex-d'argento) hanno dettato legge, per cui il secondo posto di Verstappen assume più valore.

"L'unico problema che ho avuto era il caldo, avevo detto al mio ingegnere di ricordarmi sempre di bere e restare idratato, qui era importante. Poi mi sono concentrato sul mio passo e a gestire le gomme, siamo andati piuttosto bene".