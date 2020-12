Verstappen: "Finalmente sono davanti alle Mercedes"

La stagione quasi perfetta della Mercedes si conclude con due macchie in qualifica. Se ad Istanbul era stato Lance Stroll ad interrompere il dominio delle W11 sul giro secco, oggi è toccato a Max Verstappen lasciare attonito davanti ai monitor Toto Wolff.

Il pilota della Red Bull è riuscito nei secondi conclusivi della sessione a beffare Valtteri Bottas per appena 25 millesimi fermando il cronometro sul tempo di 1’35’’246. L’olandese ha così conquistato la sua terza pole in carriera ed ha interrotto un dominio delle monoposto della Stella in qualifica che ad Abu Dhabi durava dal 2014.

Un giro incredibile quello di Max, autore di un T2 da record, che ha confermato le ottime prestazioni già viste sia al termine delle FP1 che delle FP3.

Per Verstappen, però, l’avvio dell’ultimo turno di qualifiche della stagione non è stato assolutamente semplice. In Q1, appena uscito dal proprio box, Max è stato costretto ad una leggera spiattellata all’anteriore destra per evitare la Williams di Latifi che l’ha mandato su tutte le furie.

Poi, in pista, non è riuscito ad estrarre il massimo potenziale dalla sua RB16 chiudendo con il Q1 con il quarto tempo, in ritardo di 4 decimi dalla vetta, ed il Q2 con il terzo riferimento a 175 millesimi di ritardo da Hamilton.

“E’ stata una qualifica molto complicata all’inizio perché non riuscivo a trovare il ritmo soprattutto nel T3. Alla fine, però, sono riuscito a mettere insieme tutto all’ultimo giro”.

“E’ stata una stagione lunga per tutti con tante gare disputate in successione. Penso che sia stata un’ultima qualifica davvero molto positiva, siamo soddisfatti”.

Negli ultimi secondi del turno, dopo che Bottas già odorava la pole, Max è riuscito ad abbassare ulteriormente il crono del finlandese togliendosi la soddisfazione di mettersi alle spalle le due vetture più performanti del campionato.

“Per tutto l’anno siamo sempre stati dietro, nonostante fossimo sempre vicini alle Mercedes, ed è stato un po' frustrante”.

La partenza dalla pole consentirà a Verstappen di puntare al secondo successo stagionale? L’olandese non si è voluto sbilanciare, ma ha affermato di avere delle buone chance di vittoria grazie alle ottime velocità di punta garantite dal motore Honda.

“Non abbiamo fatto molti giri nelle libere. Dobbiamo ancora capire come andrà la gara. Di sicuro proveremo a fare il massimo per tenere le Mercedes dietro, sono molto veloci, ma abbiamo una vettura con delle ottime velocità di punta. Domani daremo tutto”.