Verstappen frenato in gara da un buco nel fondo della RB15

Max Verstappen è stato uno dei grandi protagonisti del Gran Premio degli Stati Uniti chiudendo sul podio alle spalle delle due Mercedes di Valtteri Bottas - il vincitore - e Lewis Hamilton, in grado di festeggiare il sesto titolo mondiale della sua carriera.

Il pilota olandese è stato autore di un'ottima gara, chiusa a pochi decimi dalle due W10. Ma la sua domenica è stata tutt'altro che semplice.

Al termine della gara il team di Milton Keynes ha scoperto di avere un problema al fondo e uno all'endplate dell'ala anteriore.

"Abbiamo fatto un fine settimana decente. Ci siamo fermati a pochi centesimi dalla pole, ma abbiamo perso una parte del fondo all'inizio della corsa", ha dichiarato Christian Horner, team principal della Red Bull.

"Abbiamo anche danneggiato l'endplate dell'ala anteriore dopo un contatto nel primo stint. Dal giro 5 abbiamo visto una mancanza di carico. Si tratta di un buco considerevole nel fondo".

Verstappen ha approfondito la questione: "Avevo un forte sovrasterzo. Inizialmente il team pensava fosse un problema all'ala anteriore, che era leggermente danneggiata, ma dopo la corsa ho guardato la monoposto e mancava un pezzo grande del fondo, proprio davanti a una gomma posteriore. Questo mi è certamente costato tempo prezioso in gara".

"Non so cosa sia successo, ma già a inizio gara avevo sentito un comportamento strano della monoposto. Non avevo mai sentito una cosa così prima. Dunque siamo stati un po' sfortunati. Penso che avremmo potuto essere più forti".