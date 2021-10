Verstappen esalta il team: "Grande svolta rispetto a ieri"

Dopo le difficoltà incontrate ieri, quando aveva concluso la seconda sessione di libere con il sesto tempo ed un feeling complicato con la sua Red Bull, Max Verstappen è riuscito a mettere una grande pezza nella sessione di qualifiche andata in scena ad Istanbul ottenendo il terzo tempo alle spalle delle Mercedes di Hamilton e Bottas.

In realtà l’olandese domani scatterà dalla prima fila grazie all’arretramento di 10 posizioni che dovrà scontare Hamilton, e considerando quanto ha sofferto la Red Bull nei confronti della Mercedes è un risultato da accogliere col sorriso.

Su un tracciato che sulla carta doveva essere favorevole alla RB16B i tecnici del team di Milton Keynes sono andati in crisi nel trovare il bilanciamento corretto, complice un asfalto ricco di grip che ha provocato parecchi mal di testa.

Ad aggiungere ulteriori complicazioni a questo weekend si ci è messo pure il meteo. La terza sessione di libere si è svolta su tracciato bagnato, mentre in Q1 i piloti sono stati in grado di utilizzare da subito le Pirelli soft anche se le basse temperature dell’asfalto hanno tratto in inganno molti protagonisti.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Verstappen, nonostante un testacoda iniziale, è riuscito pian piano a trovare la fiducia con la sua vettura ed ha voluto rendere il giusto merito al team per il passo avanti compiuto dal venerdì al sabato.

“Le qualifiche sono state complicate all’inizio per via delle condizioni meteo, ma rispetto a ieri siamo riusciti a dare una svolta molto positiva”.

Il crono con il quale Max ha chiuso le Q3 è stato 1’23’’196. L’olandese, che ha accusato 3 decimi di ritardo da Hamilton e 2 da Bottas, ha affermato che in ogni caso non sarebbe stato in grado di insidiare i piloti della Mercedes per il crono di riferimento e a complicare la situazione, nell’ultimo tentativo, ha anche comunicato via radio come la batteria della sua power unit si sia esaurita troppo preso.

“I giri sono stati piuttosto buoni anche se in occasione dell’ultimo tentativo ho perso molta velocità in rettilineo e dobbiamo capire perché. Ad ogni modo non stavo facendo segnare un tempo tale da poter lottare per la pole”.

“Nel complesso abbiamo fatto un bel recupero rispetto a ieri e questo era il miglior risultato che potevamo ottenere. Domani scatterò dalla seconda posizione e vedremo cosa accadrà, anche alla luce del meteo”.

Verstappen, ad ogni modo, non è sembrato particolarmente deluso per non essere stato in grado di lottare per la pole. Domani Hamilton dovrà scattare dalla undicesima casella e per l’olandese sarà una occasione d’oro per tornare nuovamente al comando della classifica piloti.

“In gara dovremmo essere più competitivi, anche se il degrado gomme sembra piuttosto elevato su questo tracciato. Cercherò di recuperare quanti più punti possibile”.