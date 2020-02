Verstappen: "Debutto positivo della RB16. Tutto ha funzionato"

Oggi la Red Bull ha presentato ufficialmente la RB16, la vettura con cui prenderà parte al Mondiale 2020 di Formula 1. Questa mattina ha svelato le forme della vettura diffondendo una prima foto da studio, poi ha fatto esordire la macchina in pista.

Il team diretto da Christian Horner ha sfruttato i 100 chilometri messi a disposizione dal regolamento per il filming day, facendo girare Max Verstappen al volante della RB16 sul tracciato britannico di Silverstone.

La monoposto, con Max al volante, ha fatto il suo debutto in pista nel primo pomeriggio, finendo i chilometri a sua disposizione qualche ora più tardi. Verstappen ha avuto l'onore e l'onere di compiere tutti e 100 i chilometri a disposizione della vettura.

"Ciao ragazzi, ho appena finito il mio filming day con la RB16. E' stato molto positivo. Voglio dire, è stato importante vedere la macchina andare senza problemi e verificare alcuni sistemi prima dei test invernali di Barcellona. Dunque, ci vediamo là!", ha detto Verstappen in un breve video ufficiale pubblicato dal team Aston Martin Red Bull Racing sui propri canali social.

E' rimasto a secco Alexander Albon, visto ai box in tuta e con il casco in mano. Il thailandese non ha preso parte al filming day, restando a guardare l'esordio della monoposto dal muretto dei box del circuito di Silverstone.