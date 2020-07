Verstappen: "Con la gomma media non avrò nulla da perdere"

E' stato di parola Max Verstappen, dopo che ieri aveva detto che il sabato del Gran Premio d'Austria avrebbe visto le Red Bull crescere molto rispetto alle Prove Libere.

Il terzo posto in griglia ottenuto in Qualifica oggi pomeriggio ha confermato quanto l'olandese sosteneva, ossia che la RB16, seppur staccata di mezzo secondo dalla Mercedes di Valtteri Bottas poleman, è la seconda forza al momento nella ripartenza della Formula 1.

"Sono molto contento per la terza posizione, domani dovrebbe fare anche più caldo, quindi vedremo perché nel 2019, quando le temperature si alzarono, andammo molto bene - spiega appena sceso dalla monoposto - Anche l'anno scorso in Qualifica non eravamo stati così forti, ma ci aspettiamo di poter fare meglio in gara pure stavolta".

“Oggi non ero molto contento del bilanciamento, in alcune curve la macchina andava bene, ma in altre no. Comunque mezzo secondo penso sia un distacco decente, anche se sappiamo tutti che c'è da lavorare per avvicinarsi, perché chiaramente non è quello che vogliamo".

Verstappen fra l'altro ha azzardato una strategia differente rispetto a tutti i suoi avversari, girando in Q2 con la gomma Pirelli a mescola media che avrà quindi al via del GP.

"La partenza sarà interessante perché avremo una gomma diversa dagli altri. Potrebbe essere un vantaggio per noi, la speranza di fare bene c'è, anche se oggi la Mercedes ha dimostrato di essere di un altro livello rispetto a noi".

Con le Racing Point indietro e le Ferrari disperse, pare proprio che Max sia l'unico con le carte per poter provare a sgambettare le due Frecce Nere della stella di Stoccarda.

"Sono l'unico della Top10 che avrà la gomma media, non ho nulla da perdere e quindi cercherò di dare filo da torcere a Lewis e Valtteri".

La Red Bull ha anche portato una nuova ala anteriore, che però Max non ha saputo valutare in termini di prestazioni, visto che sono in corso i confronti con il suo compagno Alex Albon, dotato di quella vecchia.

"Ce n'è solo una e l'hanno data a me. Stiamo cercando di capire le differenze da quell'altra, che ha Alex. Al momento non saprei dire quali siano perché non lo so, ma stiamo imparando".