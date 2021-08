Verstappen attacca Bottas: "Ha fatto una ca....a enorme!"

In occasione della conferenza stampa del sabato, subito dopo le qualifiche, Max Verstappen era sbottato all’ennesima domanda su un ipotetico contatto in curva 1 in Ungheria. L’olandese, piuttosto nervoso dopo i fatti di Silverstone, aveva interrotto il giornalista che gli aveva posto la domanda chiedendo di smetterla di tornare sempre sulla stessa questione.

Forse, però, quel giornalista aveva la sfera di cristallo. Anche oggi, infatti, al primo giro il pilota della Red Bull è stato coinvolto in un contatto, ma questa volta ad innescare il caos è stato Valtteri Bottas.

Il finlandese è stato autore di un avvio pessimo. Valtteri ha pattinato eccessivamente con le gomme intermedie su asfalto bagnato e dalla seconda posizione è subito scivolato in quarta alle spalle di Verstappen e Norris.

Giunto alla staccata di curva 1 il pilota della Mercedes ha commesso un errore da debuttante. Bottas ha completamente sbagliato il punto di frenata ed ha impattato contro il retrotreno della McLaren di Norris.

L’inglese, ormai senza controllo della sua vettura, è andato a scontrarsi contro la fiancata destra della Red Bull di Verstappen danneggiando seriamente il bargeboard ed il fondo, mentre Bottas ha proseguito la sua carambola contro la monoposto di Perez costringendo il messicano al ritiro.

Max è riuscito a tornare ai box e grazie alla bandiera rossa i suoi meccanici sono stati in grado di intervenire sulla carrozzeria cambiando le parti danneggiate, ma non è stato possibile intervenire sul fondo e sui deviatori di flusso.

Quando le operazioni sono riprese, Max ha faticato visibilmente nel gestire una vettura aerodinamicamente squilibrata e dopo aver trascorso l’intera gara a remare è riuscito nel finale a beffare un Ricciardo sempre più in crisi per strappare all’australiano il punto del decimo posto.

Una volta giunto davanti ai microfoni della stampa, Max ha subito attaccato duramente Bottas senza troppi giri di parole.

“Sono stato buttato fuori pista ancora una volta da una Mercedes. È stata completamente colpa di Bottas, ha fatto una cazzata enorme. Ha frenato troppo tardi, è andato a finire addosso a Lando e Norris non poteva fare nulla”.

Dopo lo zero di Silverstone, l’olandese oggi ha raccolto un solo punto e si è visto scavalcare in classifica da Hamilton, oggi terzo. Il vantaggio che Max aveva accumulato sino all’appuntamento inglese è improvvisamente svanito ed a Spa sarà necessario fare un reset e cercare di avere tra le mani una Red Bull daccapo dominante.

Oggi Verstappen è stato passeggero della sua monoposto. Per buona parte della gara è stato in silenzio via radio, forse per cercare di smaltire la rabbia, per poi comunicare ai box di non riuscire a guidare a causa dei numerosi danni riportati.

“Fa male aver avuto così tanta sfortuna in due gare consecutive. Oggi non ho potuto fare nulla, è stata una gara dove ho avuto bloccaggi continui causati dagli enormi danni riportati. Soffrivo di sottosterzo e di sovrasterzo. Ad ogni modo ho voluto finire la corsa per cercare di prendere qualche punto”.

“Ovviamente cerchi sempre di fare il meglio che puoi, ma questo è possibile se hai una vettura intera che ti può consentire di lottare per le posizioni di vertice. Oggi con quello che avevo era difficile”.

La delusione sul volto dell’olandese è enorme e giustificata, ma Verstappen non ha perso lo spirito da combattente che ha infiammato le folle.

“Avrei preferito andare in vacanza in modo diverso, ma nulla è ancora perso. Dovremo continuare ad attaccare”.