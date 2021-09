Vasseur: "Raikkonen è una leggenda della F1"

Per l’Alfa Romeo l’annuncio del ritiro dalla F1 di Kimi Raikkonen non è stato una sorpresa. Come lo stesso pilota finlandese ha fatto sapere ieri, la decisione era stata maturata già un anno fa e il team era perfettamente consapevole della volontà di Iceman.

Frederic Vasseur, team principal di Hinwil, ha voluto riconoscere il merito dell’ex campione del mondo…

“Non c’è nessun pilota come Kimi Räikkönen. La sua presenza, il suo carisma e il suo atteggiamento unico, uniti all’abilità innata che ha spinto questa squadra a dargli una possibilità nel 2001, lo hanno reso una leggenda del nostro sport in un modo che i numeri e le statistiche fanno fatica a trasmettere”.

“È stato un piacere lavorare con lui in questi anni e credo di parlare a nome di tutti in Alfa Romeo Racing, dall’officina di Hinwil al box di Zandvoort, quando dico che un pilota come Kimi ha scritto alcune pagine indelebili della storia della nostra squadra e del nostro sport”.