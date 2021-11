Vasseur: "Martedì l'annuncio del secondo pilota Alfa Romeo"

Manca ancora un tassello per completare lo schieramento di partenza della prossima stagione di Formula 1.

L’ultimo sedile rimasto libero, infatti, è quello della Alfa Romeo Sauber e non si conosce ancora il nome del pilota che andrà ad affiancare Valtteri Bottas nel 2022. Il destino di Antonio Giovinazzi sembra ormai segnato, e dopo le polemiche emerse al termine del GP del Messico di domenica scorsa appare assai improbabile che l’italiano possa essere riconfermato presso il team di Hinwill.

Svanita l’opportunità dell’acquisto della squadra da parte di Andretti, che avrebbe comportato l’arrivo in Formula 1 di Colton Herta, sono tornate a salire le quotazioni di Guanyu Zhou.

Il pilota cinese, attualmente secondo in classifica di Formula 2 con 36 punti di distacco dal leader del campionato Oscar Piastri quando mancano 6 gare al termine della stagione, sembrava essere stato sopravanzato dall’americano, ma sfumato l’accordo per motivi legati alla direzione del team il nome di Zhou è tornato prepotentemente d’attualità.

Guanyu Zhou, Alpine F1 Team Test Driver Photo by: Alpine

Nel corso di una intervista rilasciata a Canal+ sulla piattaforma Twitch, Fred Vasseur non ha ancora svelato chi sarà compagno di team di Bottas, ma ha affermato che l’annuncio verrà dato subito dopo il Gran Premio del Brasile.

“Siamo alle ultime formalità, ma la decisione verrà comunicata martedì dopo il Gran Premio del Brasile” ha risposto Vasseur alla specifica domanda posta da Julien Fébreau.

Il team principal della scuderia svizzera ha poi spento subito ogni illusione di poter vedere Théo Pourchaire in F1 già l’anno prossimo. Il talento transalpino, attualmente quinto in classifica nella sua stagione di debutto in Formula 2, trascorrerà la prossima stagione disputando un intenso programma di test.

“Voglio che Théo abbia tutti gli strumenti per arrivare in Formula 1. Attualmente stiamo pensando a un importante programma di test per prepararlo bene”.

“L'obiettivo della vita di ogni pilota è arrivare in F1. Il problema è che questo non è fine a se stesso perché bisogna far bene durante la propria carriera e spesso questi due progetti non vanno di pari passo. Lewis Hamilton ha disputato due stagioni in Formula Renault, due in F3 e una in F2. Sarebbe potuto arrivare prima in F1, ma ha fatto le scelte giuste all'epoca”.

Theo Pourchaire, ART Grand Prix Photo by: James Gasperotti / Motorsport Images