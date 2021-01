Vasseur: "Il taglio dei costi ha salvato l'Alfa Romeo"

L’impatto della pandemia da COVID-19 ha avuto effetti importanti anche sulle finanze dei team di Formula 1. Tutte le squadre hanno accettato di posticipare l’adozione del nuovo regolamento tecnico al 2022 e di schierarsi in griglia quest’anno con le monoposto 2020 utilizzando un sistema di gettoni per gli sviluppi.

Parlando a Motorsport.com, Vasseur ha dichiarato come queste misure siano state cruciali per mantenere a galla l'ex Sauber ed ringraziato tutti i team di F1 per aver raggiunto un accordo.

“Non è mai semplice prendere una decisione simile perché hai paura di dare un vantaggio ad un altro team”.

“Ci trovavamo in una situazione molto complicata ed abbiamo dovuto accettare un congelamento degli sviluppi ed un tetto massimo per il budget cap ridotto. Ci saremmo immaginati che altri team sarebbero stati contrati a questa proposta”.

“Quando capisci sin dai test di Barcellona di non avere una vettura competitiva non hai mai voglia di congelare gli sviluppi per i prossimi 18 mesi. Fortunatamente, però, nessuno si è opposto. Se così non fosse stato non sono sicuro che saremmo riusciti a sopravvivere”.

L’Alfa Romeo Sauber ha vissuto un 2020 complicato finendo ottava nel Costruttori. Nonostante ciò, Vasseur si è detto convinto che lo scorso anno abbia segnato una rivoluzione per la Formula 1 da un punto di vista politico con tutti i team che hanno spinto nella stessa direzione a causa della pandemia.

“Sicuramente è anche nei momenti difficili che si può vedere la solidarietà del gruppo”.

“In un paio di settimane siamo riusciti a fare molto di più di quanto abbiamo fatto negli ultimi 10 anni. E’ stata approvato il tetto massimo di spesa ed il cambiamento del regolamento, ed inoltre la FOM è stata in grado di creare un incredibile calendario di 17 gare in un paio di settimane con tutte le squadre che non hanno avuto problemi nel passare da un calendario all'altro”.

“Sono successe così tante cose in un periodo così breve che penso sia stata come una rivoluzione nella mentalità della F1”.

“Ora dobbiamo mantenere questa mentalità perché penso che in futuro dovremo affrontare nuove sfide e quando lavoriamo insieme siamo in grado di trovare le soluzioni piuttosto velocemente”.

Anche per il 2021 il team svizzero godrà del legame con Alfa Romeo e questo avrà un impatto anche per lo sviluppo delle vetture stradali del brand italiano.

Vasseur ha spiegato cone la partnership con Alfa Romeo vada ben oltre la semplice sponsorizzazione.

“Per noi è un aspetto fondamentale. Non voglio parlare del lato finanziario quanto della motivazione che un legame del genere può dare al team. Il fatto che Alfa Romeo abbia deciso di estendere l’accordo è una bella ricompensa, ma anche un passo avanti per noi”.

“Stiamo collaborando molto sul fonte automotive e penso che questa sia una buona partnership per la nostra azienda”.