Vasseur: "Con Bottas c'è un rapporto di piena fiducia"

Valtteri Bottas inizierà la stagione 2022 come prima guida dell’Alfa Romeo e per l’occasione si riunirà con il team principal Vasseur con cui ha già collaborato in Formula 3 ed in GP3. Proprio in quest’ultima categoria Bottas ha conquistato il titolo nel 2011 per poi fare il salto in Formula 1 nel 2013 con la Williams.

Secondo Vasseur conoscere già un pilota dalle categorie propedeutiche può rivelarsi un vantaggio come già visto nel 2018 con Charles Leclerc. Anche all’epoca il team principal dell’Alfa Romeo Sauber aveva avuto a che fare in Formula 1 con un pilota già gestito in GP3 ai tempi della ART Grand Prix.

Dello stesso autore, leggi anche: F1 | La Ferrari 2022 sarà presentata il 17 febbraio

“È importante conoscersi profondamente ed avere una piena fiducia reciproca. L’ho visto in passato con Charles. Quando lavori con un pilota nelle categorie minori hai modo di conoscere bene quella persona e non devi trascorrere molto tempo per parlare con lui e capire le sue aspettative”.

“La tipologia di relazione che puoi costruire nelle categorie minori è completamente differente da quella che puoi costruire in Formula 1”.

Valtteri Bottas, Lotus ART, Frederic Vasseur, ART Team Principal Photo by: Drew Gibson / Motorsport Images

Secondo Vasseur, inoltre, Bottas sarà in grado di emergere nella sua nuova avventura in Alfa Romeo non trovandosi più nell’ombra di Lewis Hamilton come accaduto nel corso del suo periodo in Mercedes.

Il finlandese, autore di 10 successi con la Stella, è stato fondamentale per consentire al team di Brackley di continuare ad imporsi nella classifica Costruttori, ma spesso, secondo il team principal Sauber, le sue prestazioni non sono state valutate correttamente.

“Quando tutto è perfetto è in grado di volare ed in alcuni weekend è stato più veloce di Lewis”.

“Nella parte conclusiva della scorsa stagione ha svolto un lavoro incredibile e credo che la consapevolezza di avere già un contratto in tasca ed essere certo di far parte di un nuovo progetto lo abbia fatto scendere in pista con maggiore relax. Credo che lo abbia aiutato molto”.