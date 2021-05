Una gomma per pennello: ecco come la F1 diventa arte

Artisti per un giorno. E' proprio il caso di dirlo, ma ieri presso il Museo della Collezione privata di automobili del Principe Alberto di Monaco, si è svolto l’evento “We Roll as One” promosso dall’artista Mark Dickens in collaborazione con Pirelli.

Sotto la supervisione dell'ecclettico artista inglese, è stata realizzata una colorata opera d’arte astratta e piena di energia su una tela lunga 10 metri utilizzando pneumatici Pirelli P Zero di Formula 1, immersi in diversi inchiostri colorati, da utilizzare come... pennelli.

L'inedita opera d'arte è stata realizzata facendo rotolare gli pneumatici Pirelli sulla tela: il Principe Alberto di Monaco con i figli insieme a Jean Todt, (Presidente FIA) e Stefano Domenicali (Presidente e Amministratore Delegato F1) coadiuvati dai piloti Charles Leclerc (Ferrari), Esteban Ocon (Alpine) e Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) si sono sbizzarriti dando sfogo alla fantasia e quello che ne è venuto fuori è sicuramente un qualcosa di molto particolare.

L'iniziativa ricade nella campagna #WeRaceAsOne, promossa da Formula 1: la libertà dei partecipanti di lasciare tracce improvvisate con il battistrada degli pneumatici riflette lo spirito di unità della campagna. Bell'idea...

