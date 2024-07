Szafnauer vuole tornare in F1: c'è un progetto con un gruppo USA

L'ex team principal di Alpine, Otmar Szafnauer, ha rivelato di essere coinvolto per portare un'altra scuderia statunitense sulla griglia di partenza. Infatti, un progetto con investitori americani sta valutando il possibile ingresso in Formula 1 come undicesima squadra.

Szafnauer non ha più un ruolo a tempo pieno in F1 da quando è stato allontanato dall'Alpine durante il Gran Premio del Belgio dello scorso anno. Tuttavia, avendo maturato una grande esperienza in F1 grazie al suo coinvolgimento con i team BAR, Honda, Force India e, infine, proprio Alpine, Szafnauer valutando nuove opportunità per tornare nella massima serie una volta terminato il suo periodo di gardening.

Nel frattempo, ha lavorato a una nuova applicazione per la gestione degli itinerari, chiamata EventR, che viene utilizzata in F1 e in altre serie motoristiche. Nel corso dell'ultimo podcast di James Allen sulla F1, pubblicato martedì, Szafnauer ha parlato a lungo delle sue ambizioni e ha rivelato che c'è un nuovo progetto che mira a entrare in Formula 1 nei prossimi anni.

"Sono una persona competitiva e la cosa che mi piace di più è la competizione. Quindi, tornare in un ruolo in cui non posso influenzare il livello di competitività della squadra, non credo che mi interesserebbe", ha detto Szafnauer.

Otmar Szafnauer, Team Principal, Alpine F1 Team Foto di: Motorsport Images

"Se si trattasse di un ruolo in cui posso aiutare a sviluppare, costruire, attrarre le persone giuste per migliorare la competitività di una squadra, sarei interessato. Ma ci sono solo 10 squadre. Molte di esse hanno già persone che ricoprono questi ruoli. Quindi, non so quante opportunità ci siano là fuori, ma c'è anche la possibilità dell'undicesima e della dodicesima squadra. Quindi potrebbe essere una cosa interessante per me".

"Ho lavorato con alcune aziende in Nord America che hanno i fondi per creare un 11° team. Non si tratta di Andretti. Ora stiamo solo mettendo a punto alcuni dei tasselli per assicurarci di avere tutto ciò che è necessario sia per avviare una squadra, sia per ottenere un'iscrizione sia per avere successo. Quindi, anche questo è interessante".

Il possibile ampliamento della griglia di partenza della F1 a 11 squadre è stato un argomento controverso nell'ultimo anno, con la FIA che ha deciso di aprire il processo di selezione. Ma nonostante quello di Andretti Global fosse un progetto fattibile, le speranze dell'azienda americana si sono infrante quando Liberty Media, proprietaria della F1, ha respinto la sua richiesta di partecipazione, non ritenendo che un team in più potesse aggiungere valore al campionato.

Andretti continua a portare avanti il suo progetto, mentre i lavori per la vettura 2026 proseguono nella nuova fabbrica di Silverstone, ma non è chiaro come riuscirà a convincere la F1 a cambiare idea.

Non è chiaro chi siano gli investitori americani a cui Szafnauer è legato, ma la F1 sta vivendo un enorme boom di interesse nel Paese. Il coinvolgimento di Szafnauer nel progetto sarebbe una spinta perché conosce perfettamente le dinamiche della politica del paddock della F1, e alcuni suggeriscono che Andretti non abbia aiutato la sua causa essendo stato così esplicito sul modo in cui è stato trattato.