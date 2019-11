Ufficiale: Red Bull conferma Alex Albon anche per il 2020

La notizia ormai era nell'aria da tempo e stamattina è arrivata anche la conferma ufficiale: Alexander Albon continuerà a difendere i colori della Red Bull anche nel 2020, affiancando il confermatissimo Max Verstappen.

Il 23enne ha bruciato le tappe, facendo il suo esordio in Formula 1 al volante della Toro Rosso, ma a partire dal Gran Premio del Belgio è stato promosso in "prima squadra" al posto di Pierre Gasly.

Da allora ha avuto un buon ruolino di marcia, conquistando 68 punti con la squadra di Milton Keynes e riuscendo a piazzarsi nella top 6 in ognuna delle gare disputate al volante della RB15.

"Alex ha fatto molto bene fin dal suo debutto con il team in Belgio e i suoi risultati, sette piazzamenti nella top 6, parlano per lui. E' estremamente difficile avere una costanza di questo tipo, inoltre con la sua tenacia ed il suo impegno ha dimostrato di meritarsi la conferma in Aston Martin Red Bull Racing. Deve ancora mostrare tutto il suo potenziale, quindi non vedo l'ora di rivederlo accanto a Max nel 2020" ha detto il team principal Christian Horner.

"Sono molto felice di affiancare Max anche l'anno prossimo e so quando sono fortunato ad avere questa opportunità. Devi dire davvero grazie alla Red Bull per avere così tanta fiducia in me e per aver deciso di tenermi anche per l'anno prossimo" ha aggiunto Albon.

"Riuscire a salire sulla Red Bull in questa stagione è già stato un grande passo per me, quindi proverò a sfruttare l'esperienza accumulata per lottare al vertice il prossimo anno" ha concluso.