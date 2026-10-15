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Ufficiale: Rafael Câmara debutta in F1 nel 2027 con la Haas

Il pilota brasiliano, attuale leader del campionato di Formula 2, ha firmato un contratto pluriennale con la squadra americana. Dopo Ollie Bearman, un altro talento cresciuto nella Ferrari Driver Academy approda in Formula 1. Decisivo anche il test disputato a Portimao lo scorso agosto.

Roberto Chinchero

Modificato: 15 ott 2026, 14:08

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Rafael Camara, Haas F1 Team

Foto di: Dom Gibbons / Formula 1 via Getty Images

Rafael Câmara sarà un pilota della Haas a partire dalla stagione 2027. La squadra americana ha ufficializzato l'ingaggio del ventunenne brasiliano, che ha firmato un contratto pluriennale e farà il suo debutto nel mondiale di Formula 1 il prossimo anno. Una promozione che arriva al termine di un percorso nelle categorie propedeutiche caratterizzato da una crescita costante, culminata con la conquista del titolo di Formula 3 nel 2025 e con l'attuale leadership nel campionato di Formula 2.

Câmara approderà nella massima categoria dopo sei stagioni trascorse sotto l'ala della Ferrari Driver Academy, di cui fa parte dal 2021. Un percorso simile a quello compiuto da Oliver Bearman, attualmente pilota della Haas, che conferma l'importanza della collaborazione tra la struttura americana e Maranello nella valorizzazione dei giovani talenti.

Il brasiliano è attualmente al comando della classifica di Formula 2 con 207 punti, quando mancano ancora due appuntamenti alla conclusione della stagione. Al volante della monoposto del team Invicta Racing ha conquistato tre vittorie nelle Feature Race, ottenute in Spagna, Belgio e Azerbaijan, accompagnate da sei podi complessivi e cinque pole position. Risultati che hanno confermato quanto di buono aveva già mostrato nella stagione precedente, quando si era laureato campione di Formula 3.

La promozione in Formula 1 non è però arrivata soltanto sulla base dei risultati ottenuti nelle categorie minori. Un passaggio importante è stato il test disputato lo scorso agosto sul circuito di Portimao, dove Câmara ha avuto l'opportunità di guidare la Haas VF-25 nell'ambito del programma TPC. Una prova che ha consentito alla squadra di valutare direttamente le qualità del brasiliano al volante di una monoposto di Formula 1.

“Non credo sia necessario ricordare i suoi risultati nelle categorie propedeutiche, sono stati davvero impressionanti - ha commentato il team principal Ayao Komatsu - nella sua prima stagione in Formula 2 ha mostrato una velocità notevole anche in situazioni particolarmente difficili, come le qualifiche di Monaco e Montreal. Sono prestazioni che dimostrano il potenziale di Rafa”.

Komatsu ha poi sottolineato quanto emerso durante il test portoghese, evidenziando soprattutto la capacità di Câmara di adattarsi rapidamente a un ambiente completamente nuovo.

“Quando ha guidato la nostra monoposto nel programma TPC in Portogallo, ha dimostrato di sapersi gestire molto bene pur avendo pochissimo tempo per conoscere la vettura. Ci ha mostrato qualcosa che va oltre la velocità pura. Rafa è riuscito a creare le condizioni per ottenere il massimo da sé stesso, ed è stato davvero impressionante. Alcuni dei giri che ha completato sono stati molto speciali”.

Parole che lasciano intendere come la Haas abbia valutato non soltanto il potenziale velocistico del brasiliano, ma anche il suo approccio al lavoro, un aspetto particolarmente importante per un esordiente chiamato ad affrontare la complessità tecnica della Formula 1.

“Siamo tutti entusiasti di questa opportunità e siamo determinati ad accompagnare la crescita di questo talento - ha aggiunto Komatsu - vogliamo offrirgli un ambiente nel quale possa sentirsi a proprio agio, supportato dalla squadra e nelle condizioni ideali per esprimere tutte le sue capacità".

Anche Gene Haas ha sottolineato il valore del percorso compiuto dal nuovo arrivato, richiamando l'esperienza già maturata dalla squadra con Bearman.

“Sono curioso di vedere cosa riuscirà a fare Rafael in Formula 1, considerando i risultati che ha ottenuto in Formula 3 e quest'anno in Formula 2. A questo livello la sfida è diversa, ma l'esperienza con Ollie Bearman, che ha seguito un percorso simile attraverso la Ferrari Driver Academy, ci ha dimostrato che questi giovani arrivano ben preparati e possono avere un impatto immediato sulla squadra. Rafa ci ha impressionato durante il test TPC e non vediamo l'ora di sviluppare ulteriormente il nostro rapporto nella prossima stagione”.

Per Câmara si apre dunque una nuova fase della carriera, con la prospettiva di diventare uno dei rappresentanti della nuova generazione di piloti brasiliani in Formula 1. Il diretto interessato ha accolto l'annuncio ringraziando la Haas e la Ferrari, che lo ha accompagnato lungo tutto il percorso di formazione.

“Sono davvero felice di entrare a far parte della Haas come pilota di Formula 1 – ha commentato Rafael - è un passo importante nella mia carriera e voglio ringraziare Gene Haas e Ayao Komatsu per la fiducia che hanno riposto in me. Sono molto grato anche alla Ferrari Driver Academy per il sostegno e per tutto ciò che ha contribuito alla mia crescita in questi anni, così come alla mia famiglia, che mi è sempre stata vicina durante questo percorso”.

Il brasiliano è già concentrato sulla preparazione in vista del debutto: “Ora il mio obiettivo è prepararmi nel miglior modo possibile per questa nuova sfida. Ci saranno moltissime cose da imparare e non vedo l'ora di lavorare a stretto contatto con la squadra, conoscere la monoposto e continuare a crescere come pilota”.

L'ingaggio di Câmara rappresenta un'ulteriore conferma del legame tra Haas e Ferrari Driver Academy, un canale che negli ultimi anni ha permesso alla squadra americana di individuare giovani piloti sui quali investire. Per il brasiliano, dopo i successi nelle categorie propedeutiche, arriva ora la sfida più importante: dimostrare di poter trasferire in Formula 1 le qualità che lo hanno portato fino alla massima categoria.

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