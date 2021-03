Ufficiale: Portiamo è la terza gara della stagione 2021 di F1

Adesso è ufficiale, la Formula 1 torna in Portogallo anche nel 2021. I piloti della massima categoria, che già lo scorso anno avevano affrontato lo splendido tracciato di Portimao ad ottobre come conseguenza di un calendario stravolto dell’emergenza COVID-19, avranno la possibilità di tornare a guidare sui saliscendi dell’Autodromo Internacional do Algarve il 2 maggio.

La gara del Portogallo diventa così la terza in calendario e sarà disputata subito dopo il round di Imola previsto per il 18 aprile.

“Siamo entusiasti di annunciare che la Formula 1 correrà di nuovo a Portimao dopo l'enorme successo della gara dell'anno scorso”, ha detto il CEO e presidente della F1 Stefano Domenicali.

“Vogliamo ringraziare il promoter e il governo portoghese per il loro duro lavoro e la loro dedizione nel portarci a questo punto”.

“Siamo fiduciosi ed eccitati per la nostra stagione 2021 dopo aver dimostrato lo scorso anno di essere in grado di disputare 17 gare in modo sicuro e regalare ai nostri milioni di fan gare emozionanti in un momento difficile”.

"Speriamo di dare il benvenuto ai fan a Portimao anche in questa stagione in modo sicuro e stiamo lavorando con il promoter sui dettagli di questo progetto”.

Nel 2020 gli organizzatori della gara portoghese avevano aperto i cancelli a 27.000 spettatori, mentre una decisione se la corsa di quest’anno sarà disputata a porte chiuse o meno sarà presa dalle autorità nelle prossime settimane.

"Ospitare grandi eventi nel nostro Paese è molto importante per l'immagine e la promozione internazionale del Portogallo come destinazione turistica, e quindi è con grande interesse che vediamo il ritorno della Formula 1 in Algarve nel 2021", ha dichiarato il segretario di stato del Portogallo per il turismo, Rita Marques.

"Voglio ringraziare la FIA e la F1 per la loro rinnovata fiducia nel Portogallo, nell'Algarve e nell'Algarve International Racetrack e ci impegneremo al massimo per rendere l’evento del 2021 un grande successo".