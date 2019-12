Ufficiale: Leclerc ha rinnovato con la Ferrari fino al 2024

Ora c'è anche la conferma ufficiale da parte dei diretti interessati: Charles Leclerc sarà un pilota della Ferrari per le prossime cinque stagioni, quindi fino al termine della stagione 2024.

Era atteso per oggi l'annuncio del prolungamento del contratto del monegasco, che lo dovrebbe portare a guadagnare da subito 9 milioni di euro all'anno (le cifre non sono state ufficializzate), cifra decisamente più alta rispetto a quella prevista dall'accordo firmato al momento dell'ingresso nella Ferrari Driver Academy.

Pochi minuti fa, la Ferrari ha confermato tutto quanto, E subito dopo sono arrivate anche le prime parole di Charles, che ora è a tutti gli effetti la pietra angolare su cui a Maranello hanno deciso di fondare il futuro.

"Sono estremamente felice di annunciare che resterò alla Scuderia Ferrari per altri 5 anni. Sono grato di poter guidare per questo team" ha scritto Leclerc sul suo account Instagram.

"Ho imparato davvero tanto durante questo primo anno con la squadra ed è un grande punto di partenza per costruire una relazione solida negli anni a venire. Darò tutto per farla diventare una relazione di successo".

Anche il team principal Mattia Binotto non ha nascosto la soddisfazione per questa importante firma: "La decisione e il desiderio di prolungare il contratto con Charles ci sono parsi sempre più naturali gara dopo gara, nell’ottica di assicurarci la collaborazione con il nostro pilota per le prossime cinque stagioni. Ciò a riprova dell’impegno della Scuderia e di Charles nel legare saldamente i propri nomi per il prossimo futuro".

"Charles fa parte della nostra famiglia già dal 2016 e siamo più che orgogliosi dei frutti che stiamo raccogliendo dalla nostra Academy. Ci fa quindi un grande piacere poter annunciare che sarà con noi per molti anni a venire e siamo impazienti di scrivere con lui nuove pagine della storia del Cavallino Rampante" ha aggiunto.